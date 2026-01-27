台中市長選舉民調又來了 江啟臣、楊瓊瓔都說尊重

江啟臣（前排左）與楊瓊瓔（前排右）今天上午都出席台中市中等學校運動會開幕，兩人並肩而坐，對外界公布的市長選舉民調不約而同只表示尊重。（記者歐素美攝）

國民黨角逐下屆台中市長人選未定，昨晚「美麗島電子報」民調出爐，立法院副院長江啟臣領先立委楊瓊瓔，江、楊2人今天不約而同表示「尊重每一份民調」；江啟臣表示，民調是內部檢討的參考，最重要的是民眾的支持及期待；楊瓊瓔則說，現階段最重要的是黨的制度內怎麼樣能夠取得基層的支持及信賴。至於是否希望國民黨能在農曆年前完成提名，兩人皆未表態。

美麗島昨晚公布最新民調，江啟臣及楊瓊瓔今天都出席台中市中等學校運動會開幕先後到場，有交談握手互動。在接受媒體訪問時，江啟臣表示，他還沒有看到這份民調內容 ，但對所有民調都尊重，「都是我們進步的參考」，最重要的還是「以民為本，繼續努力，做民眾想要我們做的事情」。

江啟臣強調，所有的民調不管是誰做的都尊重，隨著選戰進入比較緊湊的時間，一定會有愈來愈多的民調出現，不可能每個民調都回應，而是做內部檢討的參考，相信每一個民調都有它可以參考的地方，最重要的是民眾的支持及期待，我們要看到並用行動來回饋給他們。

楊瓊瓔則說，每一份民調都予以尊重，因為她長期在基層探求民瘼、解決問題，所以她覺得現階段最重要的是黨的制度內怎麼樣能夠取得基層的支持及信賴，所以每一份的民調，她再次強調都給予尊重，但是也絕對不是單一能夠去做決定，所以她會繼續加油，目前最重要及在乎的是整體勝選在台中，同時希望台中有更好的未來。

媒體詢問兩人是否希望國民黨能在農曆前完成台中市長人選的提名？江啟臣未正面回應；楊瓊瓔則說，不設定任一何期程及態度，她從一而終都是依據黨中央的提名機制，依規則制度在走，強調最能夠讓基層安心的就是希望能夠選出最強的候選人，在制度公平與團結的力道上所產生的候選人，相信才是基層民眾最希望看到的。

