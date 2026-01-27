國民黨新北市長人選本週協調 劉和然：盼競爭過程不要「相減」

國民黨新北市長人選本週協調，爭取提名的新北市副市長劉和然（左）表示，未預設立場，目標是勝選。（圖擷取自YT頻道「不演了新聞台」）

國民黨新北市長人選本週啟動協調，將邀集有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面。劉和然今天表示，目前尚未接獲市黨部聯繫，他未預設任何立場，只是希望新北市更好，以勝選為目標，希望競爭過程不要變成「相減」，而是讓結果有「相加」甚至是「相乘」的效果。

劉和然今天上午接受網路直播節目「不演了新聞台」專訪，對於人選協調事宜，他表示，已請新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達擔任聯繫窗口，目前尚未接獲黨部通知會談時間和形式，他會尊重黨的機制。

劉和然說，選舉最大目的是勝選，競爭過程就是君子之爭、全力以赴、舍我其誰，不能變成相減的效果，目標還是贏，讓新北越來越好，不要讓沒有行政經驗的人，把新北變成實習場域或跳板，因此深耕地方、對市政了解很重要，不管參與者有幾個人，競爭過程不要變成相減，結果要有相加、相乘的效果。

被問到跟李四川碰面會談什麼？劉和然表示，希望一起為新北市努力，只要機制公平、不要破壞和諧，最後目標是勝選，不管是初選、內參民調或是協調，只要大家有共識，他沒有預設任何立場。他強調，競爭對手不在黨內，最主要是民進黨；如果帶著交換的感覺去不好，畢竟他和李四川都不是政治選舉出身，市民也不希望兩人交換條件。

至於不能變成國民黨的「減法」，有何具體作法？劉和然回應，他持續努力開拓知名度、曝光度，獲得大家支持和肯定，他小學參加田徑賽，有次競賽不被看好，但是卻拿了銀牌，運動員的精神在於全力以赴，結果出來一定要尊重，比賽公平、公開，遵循鳴槍、起跑的步驟，就看誰最早到終點線。

劉和然認為，本週見面不排除談定，也有可能不會決定結果，若要進入初選，方式有很多種，包括公開初選、內參民調初選等，每個縣市狀況不同，如果預設立場就很難溝通；跑步最怕的是被別人的節奏打亂，黨部規劃農曆年前完成提名，黨中央還要跟民眾黨進行全國縣市長和縣市議員的協調，他會尊重黨的安排。

