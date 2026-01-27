高市早苗談台灣危機 稱日本若無所作為「日美同盟將瓦解」

日本首相高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗近日接受節目訪問提到，假設台灣發生危機，美軍在撤離日、美2國公民的聯合行動之中遭受攻擊，日本若無所作為，這會威脅到日本與美國至關重要的安全同盟。對此，政治工作者周軒直指，「這是對台灣很重要的一篇訪談」。

周軒今日於社群平台轉發媒體報導截圖並發文提及，高市早苗於朝日電視台（TV Asahi）的一檔節目受訪談到「假設台灣發生危機，美國軍隊在撤離日美兩國公民的聯合行動中遭受攻擊」這個問題。

周軒指出，這是對台灣很重要的一篇訪談。因為高市首相回答：「如果美軍遭受攻擊時，日本無所作為只顧自己逃走，那麼日美同盟將會瓦解」、「如果發生緊急事態，我們需要前往營救在台灣的日本和美國公民」、「我們會綜合判斷當地發生的事態，並在現行法律範圍內做出應對。」

周軒直指出，「這已經很清楚了，台灣有事，日本不會置身事外的」。

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「連日本都在乎台海航行安全和台灣存續，國內ㄧ些疑美疑日，整天唱衰台灣的，難道不汗顏嗎？」、「人家美、日都幫成這樣了！他媽的死藍白」、「美日安保啊，美國被攻擊，日本一定打回去」。

