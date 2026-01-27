為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    高捷「這一站」又紅了！ 今晨2位「前局長」同站拜票

    2026/01/27 09:51 記者王榮祥／高雄報導
    被視為陳其邁子弟兵的張以理。（圖由民眾提供）

    高雄捷運R18油廠國小站因鄰近台積電，2025運量成長率35%高居全線第一；有民眾今晨經過該站時，看到2位參與民進黨高市左楠區議員黨內初選的「前局長」，同時站在路口兩側拜票，笑說「這一站」又紅了。

    高雄捷運紅線R18油廠國小站因鄰近楠梓產業園區台積電設廠，2025年全年度的捷運運量成長率高居全線第一，成長幅度超過35%，成為人氣站點；高市副市長林欽榮也曾提及，台積電高雄廠約有20~25%員工，每天搭捷運上下班。

    有民眾今晨上班路過油廠國小站前路口（後昌、左楠路），看到路口兩側同時段、有2組人馬在拜票，1位是前高市青年局長張以理、1位是前高市文化局長尹立，形容「這一站」又紅了。

    2人除了都是「前局長」，還剛好都是設計專業背景，張以理被視為陳其邁子弟兵、為陳其邁團隊最年輕的局長之一（與另2位同齡），尹立則是高雄駁二藝術特區的主要推手，也是公民團體「WeCare高雄」發起人與罷韓四君子之一。

    民進黨高市議員黨內初選預定2/4起領表、3/2起民調，左楠區競爭相當激烈，除黃文志、李雅慧2位現任議員，還有在地方經營許久的黃偵琳、薛兆基，專業幕僚出身的郭原甫，以及2位前局長尹立與張以理，左楠區議員共有9席，民進黨下屆預計在此選區提名4席。

    尹立是高雄駁二主要推手之一。（記者王榮祥翻攝臉書）

    民眾上班時看到同路口兩位「前局長」拜票。（圖由民眾提供）

    熱門推播