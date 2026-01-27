詐領1455萬助理費 藍營高市議員黃紹庭二審仍緩刑、支付國庫改200萬

市議員黃紹庭涉嫌詐領助理費案，今天上午高雄高分院宣判。（資料照）

國民黨籍高雄市議員黃紹庭被控詐領助理費案，地院依貪污治罪條例判處徒刑2年、緩刑5年，檢方不服上訴，要求從重改判，高等法院高雄分院上午宣判，刑度不變，仍然宣告緩刑，但緩刑條件提高，支付國庫150萬元改為200萬元。

據了解，黃紹庭自2014年12月25日起，擔任高雄市議會第2至4屆議員期間，涉嫌以人頭助理及低薪高報等手法，向市議會詐領助理補助費共1455萬元，被高雄地檢署依違反貪污治罪條例起訴。

2024年9月26日，檢調辦案人員見時機成熟發動搜索，但黃紹庭一大早即搭機前往中國廈門，隔天自拍影片澄清後失聯，並在9月29日下午返台，檢方經複訊後，聲請法院羈押禁見獲准。

同年11月底，檢方偵查終結，依涉嫌違反貪污治罪條例，將黃紹庭夫婦等人提起公訴，高雄地院並裁定黃150萬元交保。

2025年6月底，高雄地院審結宣判，審酌黃紹庭坦承犯行，並繳回犯罪所得，判處有期徒刑2年、褫奪公權3年，並宣告緩刑5年，義務勞務240小時，另支付國庫150萬元﹔其妻李淑慧處徒刑1年8月、褫奪公權2年，並宣告緩刑4年，接獲5場法治教育，及支付國庫40萬元，但檢方認為量刑太輕，提起上訴。

高雄高分院上午宣判，黃紹庭刑度、緩刑和、褫奪公權均不變，支付國庫則改為200萬元，其妻李婦則上訴駁回，全案仍可上訴。

