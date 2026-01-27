小粉紅阿里山揮五星旗拍片挑釁 林俊憲：已立即通報管制其未來入境

中國遊客在阿里山揮舞中國國旗，並拍攝以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題的影片進行政治挑釁。（圖擷取自 臉書）

中國遊客在阿里山揮舞中國國旗，並拍攝以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題的影片進行政治挑釁。對此，民進黨立委林俊憲表示，他已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲在臉書PO文表示，今天早上，他的辦公室接獲民眾檢舉，1名中國籍旅客在阿里山揮舞五星旗，並拍攝影片上傳抖音，以中國國旗將插滿「台灣省阿里山」為標題進行政治挑釁，針對此事，他已立即通報主管機關，並請移民署依規，對該名旅客「違背對等尊嚴原則之不當行為」的情節，管制其未來入境。

林俊憲強調，台灣是一個開放、多元、自由的國家，思想與言論自由受到高度保障。即便有人宣傳共產主義觀點，只要不違法，也在保護範圍內，但自由並不等於可以踐踏國家尊嚴，或從事矮化台灣主權、傷害國格的行為。

林訓憲續指，台灣這幾年能在國際舞台上持續受到關注，正是因為我們對自由與多元價值的堅持。這份堅持讓世界看見台灣如海上的燈塔，即使面對強權打壓，也始終堅定而自信地照亮前路。

林俊憲直言，守住台灣作為一個國家應有的尊嚴與底線，是我們共同的責任，在這點上我們絕不會退讓。

