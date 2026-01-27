藍委強推助理費修法拚闖關 王婉諭：用人頭助理把錢領出來私用就是貪汙

時代力量黨主席、前立委王婉諭。（資料照）

國民黨立委陳玉珍上月提出助理費除罪化修法，同黨立委牛煦庭再提版本並逕付二讀，將公費助理工資納入立委補助費用，被疑「借屍還魂、加碼自肥」，全案最快週五院會闖關三讀。對此，時代力量黨主席、前立委王婉諭痛斥，「用人頭助理把錢領出來私用，就是貪汙」。

王婉諭於社群平台發文提及，多給助理一些福利，不會讓錯的事情，變成對的事情。去年底，陳玉珍提了一個自稱是「助理費除罪化」的修法，結果搞到藍營助理自己都跳腳，最後被自家助理開記者會抗議後，才灰頭土臉的承諾要撤案再討論。

不過，一心想要替同黨脫罪的國民黨，才沒有那麼容易放棄。前陣子，國民黨再度由牛煦庭委員提出了新的「立法院組織法」修法，並且在去年底逕付二讀，最快在這週五，就可以直接三讀通過。

週末的時候，媒體甚至出了一篇報導表示，有國民黨立委指出，這次修法是為了「給有司法審判壓力的立委一個交代」，新版本中還載明了，一旦法律通過後，就要從2026年1月1日開始適用。也就是說，國民黨根本毫不避諱的大方坦承：這就是為了司法程序中的顏寬恒、高虹安，直接「量身訂做、因人設事」的一套個案式修法。

王婉諭直言，「我很認真看過牛煦庭的版本，本質上，它不過是『包裝比較好看』的陳玉珍版本。從陳版到牛版、換湯不換藥，目的還是把詐領助理費合法化，幫立委脫罪。」他們要解決的問題，就是讓助理費從「專款專用的公帑」變成立委的私房錢。這也是去年新竹市長高虹安，助理費案二審被判無罪的重要爭點。

按照牛煦庭版的邏輯，未來每個月近60萬的助理費，仍然可以進入立委帳戶，卻不必公開助理名冊、不必利益迴避、不必接受外部查核。請家人當助理、請人頭、把助理費變成「公積金」，甚至是實際未聘人、未給薪，都有可能因此解套、不再違法。到最後，真正依法聘人、老實給薪、用助理費做研究的立委，反而成了制度裡的「異類」。

王婉諭直指，不過，經過上次的經驗，國民黨當然也知道，單純替自己解套，會引發反彈。加上國會助理工會中，有許多幹部本來就在藍營立委辦公室服務。所以，為了安撫這群助理，牛煦庭版應該是在和他們討論之後，納入了專業加給、資深加給、在職進修補助、結婚補助這些助理權益。

問題是，這些加給只是遮羞布，把助理費當成立委補助的邏輯，還是沒有改變。未來修法通過，國會助理並不會因此變得更有保障。反而卻因為一些「加給」，失去了「助理費必須專款專用、依法核銷」的精神。

而且，國會助理的問題，從來不只是貪腐。因為公費助理，是實際接觸立法院運作、政策協調、資訊流動的關鍵人員，一旦助理費缺乏外部監督，助理名單與實際工作內容都無需查核，就會出現嚴重風險：不當勢力滲透、黑金介入、境外勢力透過人頭助理進入體制都是有可能的。各種施壓、關說與洩密，只會變得更加猖獗。

王婉諭坦言，說到底，國會助理真正需要的，是一部完整的專法。這部專法，裡面應該要明確規範：聘用資格與程序、工作內容與職權範圍、薪資結構與加給制度、核銷與查核機制、勞動保障與申訴管道。但這些制度化改革，對國民黨來說顯然不重要。之前司法委員會排審《立法院公費助理任用法》，結果最後也是草草了事。

王婉諭直指，因為他們真正關心的，只有2件事：同儕的官司，和每個月那57萬的助理費，能不能「名正言順」地放進自己口袋。「我還是要再強調一次：詐領助理費頻傳，該檢討的是民代自己，而不是助理費制度」。

為什麼多數正常的民代都不會犯法，而我們卻要為了違法的民代修法解套？請國民黨停止這種自肥的修法，不要為了一己自私，趕在過年前三讀通過，卻因此葬送多年的國會民主。

王婉諭最後說，也要呼籲之前表態堅持「專款專用」的民眾黨，請拒絕與國民黨同流合污，守住最基本的底線。誰在為人民謀福利，而誰又在為自己找利益，台灣社會都看得很清楚。

另外，提案的國民黨立委牛煦庭今（27日）表示，立法院將增加的金額直接撥到助理戶頭，這樣的機制是完全維持的，也沒有像過去一樣的免檢具核銷，任何一分一毛錢都不會進到立委的口袋裡，單純是要幫助理增加待遇。

