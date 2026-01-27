白營軍購條例疑抄國防機密會議資料！ 林智群：黃國昌可能成立洩密罪

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨立院黨團今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。對此，律師林智群表示，昨天黃國昌公布民眾黨版的特別軍購預算內容之後，很明顯的，內容有些是照抄國防機密會議的資料，連項目金額都寫出來，這些數字，可不是google 就查得到的，結論就是，黃國昌很可能會成立洩密罪。

林智群在臉書PO文表示，黃國昌之前把國防會議的機密資料帶出去，他說他是不小心的，地檢署開始偵辦，然後一堆人開始研究黃國昌帶出去的時間，以及消失在監視器之外的42秒。

林智群指出，昨天之前，黃國昌還可以說他是不小心的，昨天黃國昌公布民眾黨版的特別軍購預算內容之後，很明顯的，內容有些是照抄國防機密會議的資料，連項目金額都寫出來，這些數字，可不是google 就查得到的，結論就是，黃國昌很可能會成立洩密罪。

林智群直言，但黃國昌應該不會很在乎啦！這個人為了流量、聲量（曝光度）跟自己的政治利益，什麼事情都幹得出來，就算是傷害了國家也沒關係，反正到時候喊政治迫害，就一堆白癡買單了。

