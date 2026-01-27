為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    白營軍購條例疑抄國防機密會議資料！ 林智群：黃國昌可能成立洩密罪

    2026/01/27 10:21 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨立院黨團今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。對此，律師林智群表示，昨天黃國昌公布民眾黨版的特別軍購預算內容之後，很明顯的，內容有些是照抄國防機密會議的資料，連項目金額都寫出來，這些數字，可不是google 就查得到的，結論就是，黃國昌很可能會成立洩密罪。

    林智群在臉書PO文表示，黃國昌之前把國防會議的機密資料帶出去，他說他是不小心的，地檢署開始偵辦，然後一堆人開始研究黃國昌帶出去的時間，以及消失在監視器之外的42秒。

    林智群指出，昨天之前，黃國昌還可以說他是不小心的，昨天黃國昌公布民眾黨版的特別軍購預算內容之後，很明顯的，內容有些是照抄國防機密會議的資料，連項目金額都寫出來，這些數字，可不是google 就查得到的，結論就是，黃國昌很可能會成立洩密罪。

    林智群直言，但黃國昌應該不會很在乎啦！這個人為了流量、聲量（曝光度）跟自己的政治利益，什麼事情都幹得出來，就算是傷害了國家也沒關係，反正到時候喊政治迫害，就一堆白癡買單了。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播