    首頁 > 政治

    只買武器不維修？ 國防部：民眾黨版刪除「配套工程」恐無法形成戰力

    2026/01/27 09:27 記者方瑋立／台北報導
    國防部臨時記者會，會中國防部戰略規劃司司長黃文啟說明軍購事項。（記者王藝菘攝）

    國防部臨時記者會，會中國防部戰略規劃司司長黃文啟說明軍購事項。（記者王藝菘攝）

    針對民眾黨團提出的國防特別預算版本僅列入5項軍購主裝備，國防部今（27）日示警，該版本嚴重缺乏「國內配合工程」與「後勤設施」，若照此執行，新購武器將面臨「無處存放、無法維修」的窘境。主計局局長謝其賢中將直言，武器裝備買回來要形成戰力，必須同步完成車庫、彈庫、維修工廠的興建以及人員接裝訓練，這些都必須包含在同一個建案中執行。

    謝其賢今天在「春節加強戰備（春巡）」媒體邀訪活動前的臨時記者會上指出，謝其賢指出，民眾黨版本將預算鎖定在美方同意供售的品項與數量上限，卻漏掉了國內的輔助工程。他舉例，若將預算上限卡死，屆時為了興建必要的儲存空間與訓練設施，恐被迫減少購買的武器數量，導致原訂戰力目標打折。

    況且，特別條例是特別預算的法源依據，謝其賢說明，條例屬於法律位階，若在其中明訂數量，未來若因不可抗力因素導致數量未達標或預算不足，就必須透過「修法」才能調整，且特別預算包括「對美軍購」，是以美金計價，在為期8年的執行期內，若新台幣貶值1元，購買力就可能縮減高達上百億元，若法律已鎖死台幣預算上限，將導致無法支付美金契約。

    謝也指出，行政院一貫作法是在「預算書表」中揭露詳細數量與金額，而非在「特別條例」中訂死，以維持後續執行的制度靈活性。他提到，若在條例中明定某項政府支出需以固定比例或金額做保障，可能違反「財政紀律法」第7條。

    戰規司司長黃文啓也補充，以海馬士多管火箭系統為例，引進後需要建置「戰堡、車堡」設施；購買M109A7自走砲則涉及大量附屬彈藥，需要整建彈藥庫。他強調，國防部的整體獲得規劃書（整規書）已核定並包含這些項目，但民眾黨版本「漏掉了這一段」。若強行通過該版本，短短7天內根本不可能重新修改建案文件以符合其要求，屆時將導致整個作業「窒礙難行」。

    國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啟說明軍購事項。（記者王藝菘攝）

    國防部臨時記者會，國防部戰略規劃司司長黃文啟說明軍購事項。（記者王藝菘攝）

