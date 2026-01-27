川普批南韓國會延宕、將關稅提高至25％ 吳靜怡：藍白不要假裝看不見！

美國總統川普。（路透）

美國總統川普26日宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%，並質疑為何南韓國會至今未批准協議。對此，媒體人吳靜怡表示，關稅從15%提高至25%，川普點名南韓國會，下一個會不會是台灣立法院？請藍白立委不要假裝看不見！

吳靜怡在臉書PO文表示，川普上任後的貿易鐵拳再度揮出，這次擊爆南韓國會的延宕批准，讓首爾陷入前所未有的焦慮漩渦，由於南韓國會遲遲未批准2025年7月達成的美韓貿易協議，他決定將對南韓汽車、木材、製藥等商品的關稅從15%調升至25%，立即生效。南韓股市暴跌，KOSPI指數應聲下滑，現代汽車股價更是一瀉千里，投資者恐慌情緒蔓延！

吳靜怡指出，韓國媒體直指，國會長期陷入朝野惡鬥、程序杯葛，讓國家在關鍵對外協議上失去行動能力，在國際媒體來看，韓國政治的不確定性，已經被市場與盟友視為風險來源，川普定義了新局面，民主國家的國會，只要被視為拖延盟友承諾，就可能成為制裁對象，這代表，過去可以被理解、被包容的內部政治協調期，在地緣政治高壓下，已不再是正當理由，行政部門談妥了，國會沒過，美國就直接動手。

吳靜怡續指，台灣藍白立委們，你們真的沒有既視感嗎？台灣正面臨政治風險溢價的臨界點！再擋軍購，國際對台灣的評價就會從「可控的不確定性」，轉為「需要被定價的風險」！最後影響的是全台灣經濟，台灣立法院的藍白立委，近年不斷上演如同南韓國會的那套「拖延、杯葛、政治算計」，甚至把對美合作當成談判籌碼，刻意游移在美、中之間，如果台灣立法院繼續假裝這只是南韓的事，繼續把對美協議、國安與經貿議題當成政治攻防的工具，那麼下一次被點名的，未必需要等到關稅公告那一天，國際市場與盟友的信任，早就先行撤退。

吳靜怡直言，南韓的25%關稅不是偶發事件，而是新規則的展示；國民黨、民眾黨再進行結構性杯葛、把國家安全的軍購案當政治籌碼，國際只會視為風險，南韓，是一面鏡子，正照向台灣立法院。

