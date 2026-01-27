為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    白營國防特別條例刪「非紅產業鏈」 林楚茵：如同給中共留後門

    2026/01/27 10:05 即時新聞／綜合報導
    林楚茵今強調，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全，而民眾黨的作法，宛如檯面上作戲、背地裡給中共留後門。（資料照）

    林楚茵今強調，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全，而民眾黨的作法，宛如檯面上作戲、背地裡給中共留後門。（資料照）

    民眾黨團總召黃國昌昨（26日）公布民眾黨版國防特別條例，將總額上限設為新台幣4000億元，且採取一年一期方式編列，而政院版條例中的「非紅產業鏈」被白營刪除。民進黨立委林楚茵今（27日）強調，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全，而民眾黨的作法，宛如檯面上作戲、背地裡給中共留後門。

    林楚茵提到，近期歐洲議會連過3案挺台，包括21日通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防衛政策」兩項決議文，重申「台灣與中國互不隸屬」；22日又通過「無人機及新型戰爭系統」報告案，呼籲歐盟強化與台灣防衛夥伴關係。

    林楚茵指出，報告案中特別強調「構建非紅供應鏈的重要性」，關鍵技術不依賴中國，才能保障國防安全，而民眾黨的「拼裝版」軍購條例，竟然把政院版要求的「非紅供應鏈」刪除，簡直荒謬。

    林楚茵質疑，黃國昌平常最愛質疑政府標案用中國產品，自己提的軍購條例卻不限制紅色供應鏈？現在不只歐洲，民主國家近年都對中共威脅越來越警覺，不用特地去「美國快閃」都看得出來。林楚茵批評：「黃國昌的軍購條例完全跟國際趨勢開逆向車，檯面上作戲，背地裡卻給中共留後門！」

