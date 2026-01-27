批南韓國會延宕、川普將關稅提高至25％ 詹凌瑀：立院還在玩火？

川普26日宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，將把關稅從15%提高到25%。詹凌瑀27日發文表示：「川普總統今天針對韓國的強硬動作，給了台灣最直接且血淋淋的警示。」（法新社）

美國總統川普26日宣布，由於南韓國會尚未落實貿易協定，宣布將對南韓汽車、木材、藥品及所有其他互惠商品的關稅，從15%提高到25%，並質疑為何南韓國會至今未批准協議。媒體人詹凌瑀27日發文表示：「韓國慘痛教訓來了，立法院還在玩火嗎？川普總統今天針對韓國的強硬動作，給了台灣最直接且血淋淋的警示。」

詹凌瑀提到，川普此舉不僅是外交辭令的施壓，而是真實上演的經濟重擊，看看韓國的遭遇，外媒表示這波關稅回升精準打擊了韓國出口的核心命脈，這證明了在川普的談判邏輯裡，「效率」與「承諾兌現」高於一切，他沒有耐心等待他國國會的冗長程序，更不會接受談好的協議被無限期擱置。

詹凌瑀強調，反觀台灣正處於極其危險的邊緣，好不容易爭取到與美國的15%關稅互惠協議，這對台灣的出口廠商是巨大的紅利。然而，立法院內的藍白陣營卻在程序上進行杯葛，不只阻擋軍購條例，連這種攸關台灣經濟命脈的關稅審查也刻意延宕。

詹凌瑀指出，很多人以為這只是國內政治攻防，以為拖過期限頂多是重談，但從韓國的例子可以得知，並沒有重談這回事，只有「作廢與懲罰」，一旦錯過期限，廠商面臨的將是瞬間暴增的成本與競爭力流失，這些損失將是以億為單位計算。

詹凌瑀強調，令人擔憂的是，藍白立委這種寧可讓台灣受傷也要卡關的行徑，究竟是出於政治算計，還是如外界所質疑，根本是接到了對岸的命令而絕對不肯放行呢？詹凌瑀也質疑：「若台灣因為立院無理杯葛，成為下一個被美制裁的對象，導致產業蕭條、保護費變懲罰性關稅，請問藍白立委，你們擔當得起這個後果嗎？」

