國民黨中市3位立委呼籲黨中央不要再拖了 2月6日要訂出時辰及人選

國民黨有意參選中市長參選人立法院副院長江啟臣及立委楊瓊瓔，因黨中央人選遲未定，基層不滿日增，黨中央預計2月6日第二次協調，國民黨中市3位新生代的立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔都呼籲黨中央要儘快，黃健豪更建議，在2月6日當天協調就應該把人選產生方式、期程訂出來，若再拖延受影響不只是市長人選，還有市議員選戰節奏也會受影響。

有基層黨員便表示，國民黨台中市長人選至今未產生，民進黨台中市長參選人何欣純早已帶著小雞四處辦座談會，完全達到母雞帶小雞的效應，而且總統賴清德更是頻繁往台中市跑來輔選何欣純，今天副總統蕭美琴也來台中，兩人的行程一定有何欣純伴隨，展現民進黨拿下台中市市長的決心。

整個局勢已是民進黨的團結加上總統賴清德、蕭美琴的加持，已讓何欣純的民調節節上升，看在國民黨基層眼中，心驚膽跳，要參選的議員們也憂心忡忡，國民黨3位新生代台中市籍立委黃健豪、羅廷瑋及廖偉翔則呼籲黨中央要儘速決定人選，不要再拖了。

黃健豪表示，原本以為元月16日第一次協調，即使未有共識，但至少人選產生的時辰跟方法都會提出，豈料卻完全無共識。

黃健豪表示，第一次協調與2月6日第2次協調整整隔3週，實在拖太久，不只是影響市長參選人的競選節奏，甚至連市議員也受到影響，原本議員們都希望農曆春節，國民黨市長參選人可帶著小雞們發春聯發小紅包，現今目光全部都是國民黨市長人選問題，市議員都被擺在一旁了。

黃健豪與羅廷瑋都表示2月6日的第二次協調，不敢奢望人選馬上出現，但是至少人選產生的時間及方式都要訂定出來，不然就太晚了。

