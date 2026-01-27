批美軍購遭參議員洗臉 劉書彬瞎扯賴清德 他嘆「發言支離破碎」

張育萌表示，劉書彬經過整段語無倫次的發言後，下的結論就是「要請賴清德出來說明」，張坦言：「我已經無法用語言表達我的困惑了。」（資料照）

民眾黨立委劉書彬被爆日前與美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）見面時，拿錯誤資訊去批評對美軍購，結果當場被對方洗臉。不過劉書彬26日在記者會被問到此事時「答非所問」，最後呼籲總統賴清德出來說明，引發網友討論。台灣青年世代共好協會理事長張育萌在看完劉書彬的發言之後，坦言「只能用支離破碎來形容」。

張育萌27日凌晨發文表示，劉書彬辦公室昨日一早先說「決定不回應」，下午記者會時又現身，明明知道這題是媒體「必考題」，但她仍不承認自己在美國參議員面前胡扯，支支吾吾指說他的爆料貼文確認一件事就是「我們軍購被嚴重拖延」。

張育萌提到，別說他斷章取義，劉書彬的發言原話照登：「我要先確認一件事情⋯⋯就是他（指我）發表在臉書上的文章確認一件事⋯⋯就是我們軍購被嚴重拖延，剛剛總召也說了這件事情。」、「那另外呢，我們也看到的是（開始把手機拿起來又放下）⋯⋯呃⋯⋯這樣的一個情況呢⋯⋯就是必須要繼續的要去做，呃⋯⋯因為表示真相不清，因為每個人的認知不一樣的，尤其是現在看那麼多那麼數⋯⋯多數據」。

張育萌表示，劉書彬經過整段語無倫次的發言後，下的結論就是「要請賴清德出來說明」，張坦言：「我已經無法用語言表達我的困惑了。劉大委員，你掰數據說謊，關賴清德什麼事？賴清德就算來了，請問是要說明什麼？」

張育萌解釋，他從沒有辯護「軍購沒有延宕」，劉書彬亂抄來的「300 億」，是指我們「對美重要軍事採購」確實大約有 300 億——但是並非通通延宕，現在晚交貨的就是三樣，包括劉書彬很關注的F-16V戰機，總共是48億。張強調：「只要對方沒有交貨，我們錢就是 hold 在帳戶裡，不會匯給廠商。一般人講叫『貨到付款」』，就是這麼簡單。」

張育萌批評劉書彬：「用『300億延宕』這個說法，就是要故意講成『全部延宕』。在台灣扯就算了，還跑到美國人面前造謠。真的是活得夠久，什麼怪事都能見到。堂堂一個大學教授，把自己搞得像是讀書犯法一樣。」

