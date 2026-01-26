陳水扁預告2月演講發問不設限 台中監獄回應了

台中監獄表示，陳水扁已報備行程，將依法落實督管。（記者陳建志攝）

前總統陳水扁原訂本月4日播出新節目「總統鏡來開講」卻臨時喊卡，當時他還在臉書爆料，是因行政院長卓榮泰下令不准播出，不然就要抓他回籠。今天陳水扁又在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文指出，下月7日將在台大校友會館舉辦專題講座，再度引發外界討論；台中監獄表示，該行程已報備，將依法落實督管。

陳水扁前總統今天在臉書粉絲專頁「陳水扁新勇哥物語」發文指出，受南一中校友交流會邀請，他將於2月7日下午3點在台大校友會館舉辦專題講座，主題為「就讀南一中對阿扁從政的影響」，後半小時自由發問不設限。

因本月4日，保外就醫的陳水扁前總統，原本要主持國政訪談節目《總統鏡來講》，不過台中監獄依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」，針對其提出的內容，與實際病況進行審核後，依法駁回相關申請，導致節目計畫喊停。

現在又傳出下月要公開演講，外界關心此次台中監獄是否核准？本報今天向台中監獄查證，台中監獄表示，陳員雖已報備該行程，仍將依「受刑人保外醫治審核基準及管理辦法」規定，持續掌握瞭解相關情事，依法落實督管。

