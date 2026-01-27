館長直播喊賣中國酒！ 違法急辯「裡面裝紅茶」：青鳥想弄死我

館長在直播秀出中國的酒。（圖翻攝自YT:館長惡名昭彰）

網紅「館長」陳之漢去年下半年開始積極舔共貶台，到中國直播賣貨，鬧出不少爭議。近日他又出包翻車，在自己的直播公然賣酒，觸犯《菸酒管理法》挨轟，館長急忙跳出來辯解，宣稱酒瓶裡面裝的是「紅茶」，讓大批鄉民聽了白眼翻到後腦勺。

館長22日在其YT頻道「館長惡名昭彰」開直播，後半段開始工商自己在中國批來的商品，包括牙膏、洗面乳等，他甚至在鏡頭前拿出中國酒商的威士忌，大讚中國的東西便宜，還附贈酒杯跟酒壺。

這時館長還不知道自己出大包，隔天（23日）前桃園市議員王浩宇在臉書發文，「大壯。昨天直播在網路上賣中國的酒，國外帶回的酒禁止轉賣，網路也不能賣酒。已檢舉，最重罰50萬」，釣出近萬人按讚。

同日館長趕忙在直播中辯解，抱怨有青鳥在社群說他拿酒要檢舉，但那個不是酒，他是用空瓶裝紅茶，青鳥還說他沒放相關警語，但那個東西就不是酒，他也沒有要在台灣賣。館長還說，青鳥就是想「弄死我」，民進黨就是不希望他在中國賺到錢，希望他的生意倒掉。

網友聽完大傻眼，「酒瓶的瓶口處都封口、封蓋了，都沒撕下來館長要如何把紅茶放進酒瓶內？」、「不要臉天下無敵」、「藍白圾說謊成自然」、「所以館長覺得賣假貨，罪比較輕？」、「說是賣酒其實裝紅茶，這就是詐欺」、「全身養分都供應給肌肉，腦只剩基本功能」、「習慣性說謊」。

