總預算未審卡治水千億！柯志恩蘇清泉被點名「屏東人要對得起屏東」

新園鄉B、C幹線抽水站今天正式啟用。（記者陳彥廷攝）

屏東縣新園鄉鹽埔漁港周邊的B、C幹線抽水站今天正式揭牌啟用，由於後續整個屏東從山線到平原再到海線皆有治水需求，已盤點出80億元的預算，而全國更是高達1千億元，但因總預算案在藍白聯手杯葛下是遲遲未審，導致與民生息息相關的經費是首當其衝。對此，參與揭牌典禮的民進黨立委徐富癸就點名國民黨立委柯志恩及蘇清泉，應儘速審查才「對得起屏東」。

藍營目前於高雄市及屏東縣呼聲最高的參選賽為柯志恩及蘇清泉，兩人皆出身大東港地區，但身為不分區立委的兩人，在審查總預算案上是全面配合黨意進行杯葛，本週五本會期就要休會，但今年席的總預算是遲遲未審，已明確排擠到地方政府的運用，尤其是沿海低窪地區的治水預算。

屏東第二選區的民進黨立委徐富癸今天出席揭牌典禮後出面表示，屏縣府在前一波的治水工程施工後，目前因為預算未明，是使用縣款進行後續治水工程的設計規劃，但工程費的部分仍無下水，像屏東就高達80億元的治水預算因總預算未審查、包括行政院4年1千億的治水預算未通過而卡關。

徐富癸直言，這對屏東會有重大影響，尤其會期至本週即結束，要求藍白委員快審總預算，治水不分政黨不分藍綠，大家應該體諒治水的必要性。

徐富癸並點名有意參選高雄市及屏東縣首長的國民黨籍立委柯志恩及蘇清泉，萬萬不能把屏東人的利益「放捒」（台語丟棄之意）去，他說，你們都是屏東人應該要對得起屏東，呼籲趕快支持審查總預算，讓救命防災的治水工程能有預算持續進行施工，保障人民生命財產安全。

