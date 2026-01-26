民眾黨版軍購條例沒限制「紅色供應鏈」 一線軍官傻眼：認真的嗎？

民眾黨立法院黨團今召開 「民眾黨版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》」記者會。（記者羅沛德攝）

立院民眾黨團今推出黨版軍購特別條例，將8年1.25兆經費大砍剩4000億元，排除台灣之盾、沒有關鍵的智慧決策輔助系統、未限制紅色供應鏈；更開全球先例，要求行政院向立法院提出專案報告、接受質詢，等立法院同意後才能開始編列預算。長期參與國防建案的軍官震驚地說，這是認真的嗎？沒有國家的政黨會開這種玩笑。

行政院版國防特別條例有三項主軸，首先是打造多層次、高科技輔助的反彈道與防空系統「台灣之盾」；其次是透過AI加速情報研析、指令下達與精準打擊，輔助決策縮短反應時間，強化「擊殺鏈」的運作效率；最後是打造「非紅供應鏈」，透過自主研發與技術轉移，確保關鍵零組件不依賴紅色供應鏈，增加在國內建立彈藥、底火、炸藥和夜視鏡產線，以及採購台美共同研發的武器項目等，整體是在台美雙方研議下，因應當前台灣防衛需要的強化方案。

資深軍官表示，他研讀後發現民眾黨版本草案不但沒有整體建軍規劃，也看不出全盤思考，看起來只是想要輸出民眾黨「支持國防」、「沒有擋軍購」2個主詞，相較於國防部版本有台美專業國防單位一起研商，民眾黨既沒有國防專業立委，也沒有國防專業智庫參與，除了不合理地對國防建軍架起層層障礙，僅僅是拿美國不久前宣布的軍售內容當作幌子就打算充數，非常不負責任。

這位軍官指出，民眾黨版條例甚至明文要求，政府要經過多次專案報告，經過同意才能編列第一筆預算；第二筆預算還要重來一次，再次不斷進行專案報告，然後還是要經過立法院同意。然而，打造台灣之盾是為了守護國家，自主研發是為了厚植國防實力，建構「非紅供應鏈」是為了降低對中國技術與製造的依賴，「我們是沒有保護你民眾黨嗎？要不要這樣羞辱國軍弟兄？」

這位軍官憂心，若民眾黨版本通過，預算一年一期編列，採購週期破碎化，根本難以議約，更別說讓國防採購充滿不確定性，自以為對美方有交代的4000億預算更是胡來，完全沒有整體建軍思維，沒有推動國防自主的思考，沒有「去紅供應鏈」的後果，可能導致關鍵組件仰賴中國的後果。「口口聲聲說支持國防，條文卻字字句句都是對國防制肘，我寧願相信這是開玩笑的，也不願意承認我國國會議員會提出這種法案」。

