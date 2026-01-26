嗆藍營李柏毅曲解高雄選情 蔡秉璁：攝影棚編故事救不了柯志恩

民進黨高市岡山區議員黨內初選參選人蔡秉璁（右），嗆國民黨在台北攝影棚編故事，救不了在高雄的柯志恩。（蔡秉璁團隊提供）

國民黨北市議員李柏毅在政論節目上負面解讀綠營高雄選情!民進黨高市岡山區議員黨內初選參選人蔡秉璁反嗆，坐台北攝影棚編故事，救不了高雄的柯志恩。

針對李柏毅近日在政論節目以「看圖說故事」方式惡意解讀高雄選情，並對立委賴瑞隆進行無端指控，蔡秉璁解讀這種由「政客編故事、媒體側翼轉發報導」的低級操作，手法與八年前的「韓流」如出一轍，目的在於見縫插針。

蔡秉璁指出，李柏毅在節目裡把高雄市長陳其邁對柯志恩展現的風度與格局，曲解為「冷落同志」；又將立委邱議瑩為高雄發展的熱情發言扭曲成「氣勢蓋過」，加上藍營政客捏造「佛系打法」、「金主轉向」等毫無事實根據的謠言，完全不了解民進黨初選後的團結現狀。

他強調，高雄人不會忘記過去這種透過名嘴、媒體與側翼，一條龍帶風向手法，更不會忘記當年韓國瑜在被風向捧上市長大位後，未滿一年即拋棄高雄市民、轉而參選總統的歷史教訓；奉勸國民黨若以為同樣的政治騙術能再生效，是徹底低估高雄人的智慧。

蔡秉璁像李柏毅及國民黨政客名嘴喊話，應收起「台北看天下」的政治傲慢，若國民黨真心在意高雄選情，最該做的是促請藍白陣營立委，在立法院會期結束前認真審查預算，讓高雄重大建設與各項補助經費能如期到位，而非持續在電視與網路上帶風向。

