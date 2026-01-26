民眾黨版軍購條例 行政院批：採購項目支離破碎、缺乏戰略構想

立院民眾黨團今開記者會，宣布黨版軍購特別條例。（記者羅沛德攝）

立院民眾黨團今（26）日提出「保衛國家安全及強化不對稱戰⼒計畫採購特別條例草案」，行政院發言人李慧芝指出，在野黨所提草案版本，採購項目支離破碎，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝說明，在野黨的草案內容僅是參考翻譯美國國防部去（2025）年12月17日公布的對台軍售5個項目，我國防部也曾對外說明過，這與美方目前進行軍購程序中項目顯有落差；此外，在野黨於記者會中所提的無人機款式，與我國欲採購的型號也並不相同。

李慧芝表示，這凸顯在野黨不僅掌握的資訊與事實有所落差，彙整為法案內容的資料也並不完整，採購項目支離破碎，顯見缺乏整體戰略構想。

李慧芝說，該草案對於軍購相關程序的設計，完全未考慮台美軍購流程的實務情形，勢將讓台灣向美軍購窒礙難行。更大的問題是，草案中完全排除政府推動國防自主、打造非紅供應鏈的計劃，嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝強調，行政院版的國防特別條例，是依照國防部建軍需求而規劃，且內容都經過台美雙方縝密的溝通協調與完整評估，是具有一體性的規劃，不應被草率切割，呼籲立法院應儘速將行政院版國防特別條例付委審查，才能全面強化國防作戰量能及嚇阻能力。

