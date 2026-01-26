為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    主持國慶酒會 印度新任駐台代表德寧瀚以中文賀「馬上成功、馬年行大運」

    2026/01/26 20:38 記者黃靖媗／台北報導
    印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）年初剛就任，今晚首度主持印度台北協會舉辦的印度國慶酒會。（記者黃靖媗攝）

    印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）年初剛就任，今晚首度主持印度台北協會舉辦的印度國慶酒會。（記者黃靖媗攝）

    印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）今年初就任，今（26日）晚首度主持印度台北協會舉辦的印度國慶酒會。農曆春節將至，德寧瀚致詞時特別以中文道賀「馬上成功、馬年行大運」，他也指出，將持續與政府、產業界及國際夥伴密切合作，深化台印高科技與高附加價值領域的經貿及產業合作，並持續拓展台印人員往來。

    印度台北協會今日舉辦印度共和紀念日慶祝酒會。除今年初甫抵台就任的新任印度駐台代表德寧瀚之外，行政院政委楊珍妮、勞動部長洪申翰、外交部次長葛葆萱、衛福部次長林靜儀、立委洪孟楷、鍾佳濱等人皆與會。

    德寧瀚致詞表示，過去幾年來，台印關係穩健、務實地向前發展，雙方合作已涵蓋經貿、科技與創新、教育與研究、文化交流，以及人員往來等多層面向。

    德寧瀚指出，印度正持續推動經濟與制度改革，包括強化製造能力、改善投資與經商環境、擴充數位與實體基礎建設，以及大規模投資技能與人力資本，讓印度在深度融入全球市場的同時，也展現更高的韌性、透明度與可預測性。

    德寧瀚認為，台灣在創新能量、產業實力與人才培育方面的優勢，與印度的發展方向高度契合，為雙方建立長期、互利的合作奠定良好基礎。

    德寧瀚表示，展望未來，台印關係將持續以務實且前瞻的方向邁進，印度台北協會未來將持續與政府、產業界及國際夥伴密切合作，著重於進一步深化高科技與高附加價值領域的經貿及產業合作，以及持續拓展台印人員往來，並與教育、技能培育、文化交流等領域的各類機構連結。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播