主持國慶酒會 印度新任駐台代表德寧瀚以中文賀「馬上成功、馬年行大運」

印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）年初剛就任，今晚首度主持印度台北協會舉辦的印度國慶酒會。（記者黃靖媗攝）

印度駐台代表德寧瀚（Ninad Deshpande）今年初就任，今（26日）晚首度主持印度台北協會舉辦的印度國慶酒會。農曆春節將至，德寧瀚致詞時特別以中文道賀「馬上成功、馬年行大運」，他也指出，將持續與政府、產業界及國際夥伴密切合作，深化台印高科技與高附加價值領域的經貿及產業合作，並持續拓展台印人員往來。

印度台北協會今日舉辦印度共和紀念日慶祝酒會。除今年初甫抵台就任的新任印度駐台代表德寧瀚之外，行政院政委楊珍妮、勞動部長洪申翰、外交部次長葛葆萱、衛福部次長林靜儀、立委洪孟楷、鍾佳濱等人皆與會。

德寧瀚致詞表示，過去幾年來，台印關係穩健、務實地向前發展，雙方合作已涵蓋經貿、科技與創新、教育與研究、文化交流，以及人員往來等多層面向。

德寧瀚指出，印度正持續推動經濟與制度改革，包括強化製造能力、改善投資與經商環境、擴充數位與實體基礎建設，以及大規模投資技能與人力資本，讓印度在深度融入全球市場的同時，也展現更高的韌性、透明度與可預測性。

德寧瀚認為，台灣在創新能量、產業實力與人才培育方面的優勢，與印度的發展方向高度契合，為雙方建立長期、互利的合作奠定良好基礎。

德寧瀚表示，展望未來，台印關係將持續以務實且前瞻的方向邁進，印度台北協會未來將持續與政府、產業界及國際夥伴密切合作，著重於進一步深化高科技與高附加價值領域的經貿及產業合作，以及持續拓展台印人員往來，並與教育、技能培育、文化交流等領域的各類機構連結。

