台中「借問站」多集中和平區 議員：中市沒有其他觀光點？

台中市有愈來愈多外縣市民眾來觀光，因此市府設有借問站，但民進黨市議員黃守達今在市議會交通地政委員會提出質疑，觀旅局雖稱目前台中市借問站已達47處，但檢視觀旅局網站的借問站地圖卻僅有31處，有高達16處的落差，且多數集中在和平區，應加強區域平衡，也應更新網站。

觀光旅遊局表示，目前台中市借問站共47處，部分站點因業者自行評估於近一年申請退出，另有店家更名情形；相關異動，觀旅局已分別於2024年及2025年依規定填報交通部觀光署雲端系統，但是中央網站尚未同步更新；觀旅局並強調，借問站設立採店家自願申請機制，和平區因觀光活動密集、業者參與意願高，因此設站數相對較多；此外，觀旅局對借問站均定期盤點管理，強化整體友善旅遊服務網絡。

交通部觀光署於2014年發起「借問站」創新旅遊服務推廣計畫，而2024年中市有44間的借問站，市議員黃守達質疑，今年已是2026年，但是觀旅局表示借問站今年有47處，一年來只增加3處?

黃守達更表示，但檢視觀旅局網站的借問站地圖卻僅有31處，有高達16處的落差，且多數集中在和平區，借問站是在協助自由行的旅客得以詢問相當旅遊問題，難道旅客只到和平區。

黃守達進一步指出，借問站旨在提供在地觀光資訊，但網站資訊卻有許多問題。舉例來說，西區玩劇島已結束營運，卻還列在觀光署的清單裡；另外，晶品大飯店也已改稱福爾摩沙草悟道酒店，網站上也未同步更新。且觀旅局彙整的借問站地圖，也沒有標註地址，令人質疑觀旅局對於借問站是否有進行確實的管理。

