為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台中「借問站」多集中和平區 議員：中市沒有其他觀光點？

    2026/01/26 19:35 記者蘇金鳳／台中報導
    台中市觀旅局今年共設47處借問站。（市府提供）

    台中市觀旅局今年共設47處借問站。（市府提供）

    台中市有愈來愈多外縣市民眾來觀光，因此市府設有借問站，但民進黨市議員黃守達今在市議會交通地政委員會提出質疑，觀旅局雖稱目前台中市借問站已達47處，但檢視觀旅局網站的借問站地圖卻僅有31處，有高達16處的落差，且多數集中在和平區，應加強區域平衡，也應更新網站。

    觀光旅遊局表示，目前台中市借問站共47處，部分站點因業者自行評估於近一年申請退出，另有店家更名情形；相關異動，觀旅局已分別於2024年及2025年依規定填報交通部觀光署雲端系統，但是中央網站尚未同步更新；觀旅局並強調，借問站設立採店家自願申請機制，和平區因觀光活動密集、業者參與意願高，因此設站數相對較多；此外，觀旅局對借問站均定期盤點管理，強化整體友善旅遊服務網絡。

    交通部觀光署於2014年發起「借問站」創新旅遊服務推廣計畫，而2024年中市有44間的借問站，市議員黃守達質疑，今年已是2026年，但是觀旅局表示借問站今年有47處，一年來只增加3處?

    黃守達更表示，但檢視觀旅局網站的借問站地圖卻僅有31處，有高達16處的落差，且多數集中在和平區，借問站是在協助自由行的旅客得以詢問相當旅遊問題，難道旅客只到和平區。

    黃守達進一步指出，借問站旨在提供在地觀光資訊，但網站資訊卻有許多問題。舉例來說，西區玩劇島已結束營運，卻還列在觀光署的清單裡；另外，晶品大飯店也已改稱福爾摩沙草悟道酒店，網站上也未同步更新。且觀旅局彙整的借問站地圖，也沒有標註地址，令人質疑觀旅局對於借問站是否有進行確實的管理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播