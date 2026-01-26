先求紅再求專！習近平整肅親信張又俠 溫約瑟：追求「絕對掌控」

台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟今在民進黨《午青LIVE》直播分析，中國國家主席習近平清算張又俠，是為了確保自己對軍隊的掌握力。（圖擷取自民進黨YouTube）

中共中央軍委兩巨頭，軍委副主席張又俠、軍委聯合參謀部參謀長劉振立，涉「嚴重違紀違法」被立案調查；台灣國防研究倡議共同創辦人溫約瑟今在民進黨《午青LIVE》直播分析，中國國家主席習近平為了確保對軍隊的掌握，不惜動搖軍心、清算富有威望的張又俠，凸顯其治軍邏輯是「先求紅再求專」，將對解放軍現代化造成遲滯。

溫約瑟指出，習近平剛上任時曾有一批清洗，當時是要清洗前領導人江澤民的勢力，但近期這波整肅對象都是習近平親自提拔的將領，性質完全不同；其中排名第一的軍委副主席張又俠長期被視為習近平堅實盟友，雖然有外媒報導稱張是因為向美國洩漏核機密而被清算，「但我對此持保留態度」。

請繼續往下閱讀...

溫約瑟認為，張又俠被清算的原因在於，習近平認為自己對軍隊的掌握力還遠遠不夠，甚至不夠到必須清算張又俠，張又俠在解放軍中富有威望，因為他是極少數有實戰經驗的將領。此舉凸顯習近平對於解放軍的牢牢掌控，他寧可冒著動搖軍隊體制穩定的風險，也要執行這批清洗。

針對這波清洗對台海情勢的影響？溫約瑟分析，各方仍在評估對解放軍戰力與建軍備戰的影響，但他特別點出，中央軍委負責軍隊日常事務，聯合參謀部才是實質掌管作戰指揮的核心，不僅參謀長劉振立落馬、副參謀長徐起零也在重要會議消失，這部分對解放軍的衝擊非常大。

溫約瑟觀察，習近平對解放軍的要求是「先求紅再求專」，忠誠度優先於專業度，這會對解放軍現代化造成一定的遲滯，但應該不會遲滯太久，因為中共長期將大量且「未受監管」的資源投入國防，即便人事震盪劇烈，現代化仍會以肉眼可見的速度成長。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法