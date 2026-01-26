綠營基市議員提名首日9人領表1人登記 29日2美女刺客登記

民進黨基隆市黨部今天（26日）起到1月30日進行議員領表登記作業，現任基隆市議員鄭文婷搶頭香完成領表登記作業。（鄭文婷提供）

民主進步黨基隆市黨部今天（26日）開始受理基隆市議員黨內領表登記，共有9人領表，只有現任的基隆市議員鄭文婷搶頭香，率先完成領表登記；弔詭的是，9位領表的民進黨員中，有一位是曾任民進黨前立委蔡適應助理潘俊宏也到黨部領表，記者電話採訪是要參選還是代人領表，他語帶玄機地說「週五就知道答案」！

民進黨基隆市黨部執行長余睿柏指出，26日領表登記作業，共有徐寅禹、朱書昕、張之豪、潘俊宏、陳軍佐、黃永翔、曾怡芳、鄭文婷；其中，現任基隆市議員鄭文婷已經完成領表登記作業。被媒體喻為「美女刺客」的暖暖區朱書昕、中山區吳巧瀅2位政治素人，將於29日（週四）上午9點半一起領表登記。

民進黨基隆市黨部議員提名作業，從今天早上9點起，到30日下午5點進行領表登記；民進黨基隆市黨部採取「單一性別保障」原則，每一選區均採至少1男1女為原則，並公告7個選區擬提名席次，預計2月6日前展開協調，2月13日公告首波提名人選，協調不成的選區將於3月2日展開初選民調，3月27日公告第二波提名人選。

安樂區現任議員洪森永、張之豪及吳驊珈3位，洪森永不再參選，空出的席次已有黃永翔、基隆市棒球委員會主委劉韋巡及定國里長徐寅禹3位新人，若無意外，預計將出現5搶3的局面。

民進黨基隆市黨部今天（26日）起到1月30日進行議員領表登記作業，參選暖暖區的朱書昕將於29日（週四）前往民進黨基市黨部登記。（朱書昕提供）

民進黨基隆市黨部今天（26日）起到1月30日進行議員領表登記作業，參選中山區的吳巧瀅將於29日（週四）前往民進黨基市黨部登記。（吳巧瀅提供）

