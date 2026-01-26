罷免王美惠涉偽造、｢死人連署｣ 藍嘉市黨部書記長等11人起訴

民進黨嘉市立委王美惠罷免案，爆發死人遭冒名連署等情形，嘉義地檢署今偵查終結，將國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘等11人起訴。（資料照）

陳姓男子以「愛嘉聯盟」名義，去年2月發起民進黨嘉市立委王美惠罷免案，爆發民眾控訴有死人遭冒名連署等情形，嘉義地檢署今偵查終結，約1900份連署提議書涉偽造、44份涉「死人連署」，依行使偽造私文書、非法利用個人資料等罪嫌，起訴國民黨嘉市黨部書記長張嘉銘等11人，另2名志工緩起訴1年，並分別向公庫支付5萬元。

嘉檢起訴11人，包括嘉市黨部書記長張嘉銘、李姓副主委、閻姓第一組總幹事、蔡姓第三組總幹事、張姓第四組總幹事兼東區主任、許姓西區主任、鍾姓東區執行長、吳姓西區執行長、黃姓會計兼總務、劉姓黨部司機、劉姓退休幹部。

檢警調調查，張嘉銘等人為反制公民團體推動罷免黨籍立委行動，去年元月間，刻印陳姓領銜人私章，登入國民黨組織管理系統資料庫，下載選舉區內國民黨黨員名冊，同年月24日召集幹部開會，連同陳男私章、黨員資料、空白提議人名冊等交給與會成員，農曆春節期間，分工填寫於罷免案提議人名冊內，偽造黨員簽名以偽造罷免提議書，再由不知情陳男領銜，送交2505份罷免提議連署書到中央選舉委員會，因713份不合格，一階超過補提期限而失效，不成立。

檢警調調查，張嘉銘等被告侵害公民選舉、罷免權利，被冒名黨員是否行使罷免權意志，更對人民憲法權利產生重大危害、罔顧法令，辜負支持者及一般民眾信賴，依照行使偽造私文書、非法利用個人資料等罪嫌起訴張嘉銘等11人；另有劉、徐姓2名志工緩起訴1年，並分別向公庫支付5萬元。

