中選會憂不在籍8896種選票 學者對年底實施看法兩極

立法院內政委員會今天舉行不在籍投票法立法公聽會，學者認為，若能在2026年上半年通過，年底地方選舉絕對來得及實施；另有學者指出，台灣還沒準備好，若要建置系統需先編列概算，就算改制度也做不到，因為沒有錢，「最快也要2027年以後」。

中選會以2026年地方公職選舉為例指出，選舉種類、選舉區數目繁多，預估有8896種選舉票，實施移轉投票的選務極為複雜，難度與不可控風險更高。

民眾黨立法院黨團提出「不在籍投票法草案」，適用範圍包含總統副總統、中央與地方公職選舉及罷免、全國性公投，採移轉投票或至指定場所投票方式。該草案在去年底逕付二讀，15日朝野協商時，國民黨團認為現階段社會共識不足，建議繼續協商。

立法院內政委員會下午舉行「不在籍投票法立法」公聽會。中選會在書面報告指出，要實施不在籍投票，須在選務層面具可行性，若全面實施不在籍投票，對現行選制安定、社會信任、投票習慣、選務量能等衝擊影響過大，且可能造成境外敵對勢力干預選舉，須審慎考量。

中選會說，全面實施不在籍投票具有極大風險，以2026年地方公職選舉為例，選舉種類、選舉區數目繁多，預估有8896種選舉票，實施移轉投票的選務極為複雜，難度與不可控風險更高。建議循序漸進，先推動公投不在籍投票，再逐步推動選舉不在籍投票。

台北市選舉委員會副總幹事蔡明儒表示，地方選委會遇到地點、人力問題，洽借投開票所沒誘因也沒強制性，要一一去拜託宮廟、學校與私宅；一旦採移轉投票，初估可能光投開票所就得增加2到3倍，且投開票所增加，勢必工作人員也要增加，找人會非常困難。

雲林科技大學科技法律研究所教授楊智傑指出，若擔心選票外流，南韓提前投票制度可供參考，只要配置2名工作人員，一人驗證身分、一人當場印製該選民的選票；現在科技進步，不需浪費時間編製實體選舉人名冊，可透過網路即時查詢，不在籍投票法若能在2026年上半年通過，年底地方選舉絕對來得及實施。

開南大學法律系兼任副教授仉桂美表示，台北市選委會說實施不在籍投票要增設2、3倍投票所，「我不知道是怎麼算出來的」，做一些沒有科學數據的推論，對實施不在籍投票這件事、沒有積極進取；不在籍投票有關公職人員選舉部分，涉及選罷法修正幅度過大，有必要另訂專法規範。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗說，台灣還沒準備好全面實施不在籍投票，「最快也要2027年以後」，若要建置系統也要先編列概算，今年就算制度改了、也做不到，因為沒有錢，年底九合一選舉不可能辦到，面對近9000種選票，選務鐵定無法執行。

羅承宗表示，看完目前立法院所有不在籍投票法草案後，最不科學、不理性、不務實，就是民眾黨團版草案，卻被拉出來逕付二讀，把其他草案丟包在內政委員會；且民眾黨版草案的範圍開到最大、沒有緩衝，就是要讓選務人員沒辦法辦選舉，應該回到內政委員會審慎討論。

