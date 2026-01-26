批美軍購遭參議員洗臉 白委劉書彬受訪尷尬當機瞎扯賴清德

民眾黨立委劉書彬。（資料照）

民眾黨立委劉書彬被爆出日前與美國參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）見面時，拿錯誤資訊去批評對美軍購，結果當場被對方洗臉。今天（26日）劉書彬被媒體問到此事時「當機」，開始答非所問，還扯總統賴清德，讓大批網友傻眼。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨天（25日）爆料，美參議員蓋耶哥與資深國會幕僚22日至24日訪問台灣，23日下午拜訪立法院，藍綠白都有派人參與會晤，沒想到民眾黨派出的劉書彬一開口就拿錯誤的數字和資訊，對著蓋耶哥直接批評起美國到現在還有多個軍購項目尚未完成交付，質疑台美關係，結果當場被蓋耶哥洗臉，冷回「不用自己腦補」。

綜合媒體報導，今天下午民眾黨召開黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」記者會，劉書彬在媒體聯訪環節被問到這一題時一度語塞，「我要先確認一件事情，就是……他（指張育萌）發表在臉書上的文章確認一件事，就是我們軍購被嚴重拖延，剛剛總召也說了這件事情。那另外呢，我們也看到的是……呃……這樣的一個情況呢，就是必須要繼續的要去做，呃……因為表示真相不清，因為每個人的認知不一樣的，尤其是現在看那麼多那麼數……多數據，所以呢，就是要請賴清德出來做說明。」

看到劉書彬當機答非所問，最後索性又扯賴清德，大批網友搖頭表示「這個黨沒賴清德活不下去是不是？」、「錯就是錯，連自我檢討一句都沒有」、「我看不懂她要表達啥？被洗臉就承認」、「語無倫次」、「自己烙賽也要賴給清德」、「凡是答不出的通通賴給清德」、「這種也當得上教授？」

相關新聞請見：拿錯誤資訊批評對美軍購 劉書彬被美參議員當場洗臉：不用腦補

