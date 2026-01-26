前外交部長楊進添新書發表 林佳龍：不分黨派團結拚外交

前外交部長楊進添出席自傳回憶錄《永晝不息－楊進添回憶錄》新書發表會。（記者陳逸寬攝）

國民黨前主席朱立倫今日出席前外交部長、前總統府秘書長楊進添的新書發表會，與外交部長林佳龍、前監察院長錢復、國民黨副主席蕭旭岑等人同台。朱立倫開玩笑地指出，大家都很清楚，「立法委員都是做壞事的」，指出外交本就應由中央地方一起做；林佳龍致詞則引述楊進添書中內容指出，面對外交與國際關係，台灣最需要的是不分黨派的團結，要看見「我們共同的困境」，而不是「你或我的立場」。

前外交部長、前總統府秘書長楊進添新書《永晝不息－－楊進添回憶錄》發表會今日下午於外交學院舉辦，外交部長林佳龍、前監察院長錢復、前外交部長田弘茂、國民黨前主席朱立倫、國民黨副主席蕭旭岑等人受邀與會並致詞。

請繼續往下閱讀...

林佳龍致詞表示，舉辦這場新書發表會的外交學院，不僅是楊進添過去工作的地方，也是培育外交新血的地方。

林佳龍指出，本書除了揭露台灣與邦交國建交、斷交的過程，我覺得更可貴的是，也非常仔細地描繪外交官家屬的真實生活，讓我們看到楊進添並非「天選外交官」，而是一步一步拚出來的人生，不只是個人奮鬥的故事，更是能激勵年輕世代的最佳示範。

面對外交國際關係 楊進添：台灣需要不分黨派團結

林佳龍表示，正如楊進添在書中序言裡說的，外交部是「日不落部」，但撐起這個「日不落」的，從來不只有在前線奔走的外交官，還包括每一位在背後默默付出的家人。

林佳龍指出，在書的最後，楊進添也提醒，面對外交與國際關係，台灣最需要的是不分黨派的團結，要看見「我們共同的困境」，而不是「你或我的立場」，彼此應該理性交換想法，一起想辦法改善，這也呼應他常說的「外交最能團結人民」。

朱立倫致詞時回憶他在立委任內與楊進添的互動，當年他在立法院「為非作歹」時，楊進添為外交部非洲司司長，他也笑稱「立法委員都是做壞事的，基本上大家都很清楚」。

朱立倫也回顧他在桃園擔任公職期間，與時任外交部長楊進添合作，派遣許多桃園優秀同仁赴外交部研習，他認為，「台灣的外交本來就應該是中央地方一起來」。

蕭旭岑致詞時則特別向林佳龍致敬，指出林雖然與他們不同黨派，但願意藉此場合對楊進添任內工作致上最高謝意。

前外交部長楊進添出席自傳回憶錄《永晝不息－楊進添回憶錄》新書發表會，外交部長林佳龍（右）。（記者陳逸寬攝）

國民黨前主席朱立倫今日出席前總統府秘書長楊進添的新書發表會，與外交部長林佳龍同台。（記者陳逸寬攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法