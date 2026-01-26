為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    破局了！綠彰縣這選區議員協調3小時沒人讓 1/29民調定生死

    2026/01/26 17:16 記者張聰秋／彰化報導
    民進黨彰化縣黨部今天下午進行北斗選區縣議員協調，還是沒人要讓，最終決定由民調定生死。（縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部今天下午進行北斗選區縣議員協調，還是沒人要讓，最終決定由民調定生死。（縣黨部提供）

    破局了！民進黨彰化縣黨部今天下午進行縣議員第七、北斗選區登記提名協調，在沒有人願意禮讓，堅持參選到底，經過近3個小時溝通協調，最終仍無法改變他們的參選意願。縣黨部宣布，北斗選區預計提名2席，目前3搶2，3人同意本週四（29日）晚上民調初選，由民調定生死。

    今天的協商在縣黨部舉行，由縣黨部評召主持，3位執委居中協商，3位登記人選除了該選區唯一一席拚連任的李俊諭，本人親自出席外，前縣議員黃盛祿的太太陳似梅、前立委江昭儀的妻子前縣議員江熊一楓，兩人都由先生代表出席，江昭儀代表江熊一楓、黃盛祿代替陳似梅參加。

    有鑑於本屆選舉高額提名失利，3人雖都認同本屆提名2席，沒有增額提名的空間，但是對於誰讓誰，各有主張與看法，最終只好走向民調。

    4年前縣議員選舉時，李俊諭、江熊一楓用民進黨身分參選，黃盛祿則以無黨籍投入，李俊諭當選，江熊一楓落選頭，黃盛祿選情也開高走低。這次，他們在黨內登記對決，只是黃盛祿改由妻子出征，江熊一楓因涉及詐領助理費案，目前人羈押中，由其先生江昭儀代言與爭取提名。

    北斗選區現任5席，下屆應選5席，現任包括國民黨謝典霖（議長）、李浩誠、劉淑芳（國民黨議會黨團書記長）及民進黨李俊諭、無黨籍的吳錦潭，傳出吳有意轉戰埤頭鄉長，其他4人現任多表態拚連任，選情受民進黨提名人數與吳錦潭轉戰影響而生變數。

