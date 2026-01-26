狂刪｢非紅供應鏈、台灣之盾｣ 民進黨團轟白營軍購條例：殘缺版本

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國防採購屬於高度機密的行政行為，任何政黨或國會要獨自提出軍購特別預算，基本上都是不可能的事情。（記者羅沛德攝）

民眾黨立院黨團今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。民進黨團幹事長鍾佳濱下午召開記者會，提出民進黨團四大訴求，包含行政院版必須付委審查、國會嚴審不得洩密、軍購期程不能延宕、國內產製應涵括，強軍特別條例不能被偷換概念，否則國防規劃恐淪為殘缺版本。

鍾佳濱指出，國防採購屬於高度機密的行政行為，尤其國對國之間，一定是行政部門之間主導磋商。因此，任何政黨或國會要獨自提出軍購特別預算，基本上都是不可能的事情，民進黨團認為應以行政院版本為基礎，交由國會進行嚴格審查。

請繼續往下閱讀...

鍾佳濱強調，行政院版強軍特別條例已清楚載明目的、項目、規模、稽核、財源及執行期程6大標準；相較之下，民眾黨團版本的「五大特色」幾乎都是行政院版6項目中的內容。

立委沈伯洋說明，民眾黨自提法案聲稱他們的法案更明確，但他們光第1條內容，就比行政院版還要短，請問比較短哪裡會比較明確？此外，關鍵是民眾黨版本拿掉了「非紅供應鏈」，台灣現在要跟中國保持距離的狀況下，台灣的國防自主要跟其他國家共同生產；再者，民眾黨拿掉了「台灣之盾」亦即台灣的防空系統，買了飛彈卻不買防空系統，那飛彈擺在那要做什麼？

他痛批，民眾黨版本不僅出現錯字、漏字，黃國昌更將金額直接寫入條文，已有洩密之虞，是個非常惡劣的行為。沒有人國防是這樣玩的，沒有人軍購是這樣做的，拜託不要讓拐瓜劣棗、完全不懂國防的人來主導台灣的軍購。

媒體追問，若藍白持續阻擋政院版軍購條例付委，只讓民眾黨團版本付委，民進黨團態度為何？鍾佳濱回應，目前以本週五立法院來講，這件事情還不存在，明天程序委員會是藍白聯手持續杯葛、阻擋台灣國防，或是將倉促提出的版本付委審查，民進黨團不反對任何版本交付審查，但堅持行政院版一定要納入審議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法