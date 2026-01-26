民眾黨國防特別條例偕政院版週五付委？ 黃國昌稱尚待討論

民眾黨黨團總召、立委黃國昌（左二）。（記者羅沛德攝）

台灣民眾黨今（26）日下午提出黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，除特別預算上限不同於政院版的1.25兆下修至4千億台幣、一年一編，還要求行政院定期專報進度，引發議論。外界關注民眾黨自提國防特別條例後，明日是否會偕政院版草案在程序委員會排定議程？民眾黨黨團總召、立委黃國昌表示，除非明（27）天中午前取得新共識，否則暫不排定議程。

黃國昌指出，既然民眾黨提出自己的國防特別條例，當然會希望自家的草案排進議程；他另補充，立法院事實上在上週五（23日）做出決議，要求總統賴清德就政院版1.25兆國防特別條例草案，赴立院進行專案報告（口誤，應為「國情報告」），在他尚未出席報告前是否放行政院版草案，他還要跟國民黨黨團「再做討論」。

民眾黨今日下午提出黨團版《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，全案預算下修至4千億、一年一編，且要求專報各裝備籌獲進度，實際內容與政院版差異甚大；相比兩版，民眾黨在第4條僅列M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、反甲型無人機飛彈系統、標槍及拖式2B反裝甲飛彈等5大軍購項目，外加881億快速提升戰力用緊急預算，合計4千億台幣，且不得排擠社福支出占比。

外界關注，在民眾黨自提黨團版國防特別條例後，是否會在明（27）日的程序委員會上，與政院版草案一同排入本週五（30日）院會議程？對此，黃國昌回應，就他目前與國民黨黨團的共識，明天暫時不會在程序委員會排定議程，除非明天中午前雙方有達成新的共識，否則將維持原決議。

