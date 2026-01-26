黃國昌畢業作品「漏字」大出包！ 吳思瑤諷：少了戰字是怯戰嗎？

民進黨立委吳思瑤今日發文直指，法案爛看第一條就知道，黃國昌的畢業作品實在不忍卒睹，第一條，就發現漏字，少了「戰」字，是怯戰嗎。（吳思瑤提供）

民眾黨立院黨團今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。豈料，民眾黨版條文竟出現漏字出包，民進黨立委吳思瑤今日發文直指，法案爛，看第一條就知道，黃國昌的畢業作品實在不忍卒睹，第一條，就發現漏字，少了「戰」字，是怯戰嗎？

吳思瑤指出，有一句台灣俗諺「人呆，看面就知」，法案爛，看第一條就知道，來看看黃國昌的畢業作品，民眾黨版《軍購條例》，實在不忍卒睹。第一條，就發現漏字，少了「戰」字，是怯戰嗎？少了「台灣之盾」，怎麼保台？少了「打造非紅供應鏈」，不敢反中？

請繼續往下閱讀...

「第一條就問題一堆，實在不想看下去！」吳思瑤續指，至於其他的條文，黃國昌版大概重點，規模縮水為4000億、強制規定採購品項及數量限制、限定一年一期、都要立院同意始得採購，把軍購當作網購，把國防專業拿來天下文章一大抄。

吳思瑤痛批，更可議的，民眾黨刻意拿掉了院版的核心關鍵，「打造台灣之盾」「厚植國防產業，打造非供應鏈之韌性防禦體系」。根本就在弱化戰力，搞垮國防。民眾黨提案不是挺軍購、強國防，反而是在卡軍購，搞破壞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法