北京要國民黨擋軍購換「鄭習會」 王定宇怒批：養老鼠咬布袋

立委王定宇。（資料照）

國民黨近日向北京表達農曆年前恢復「國共論壇」及安排「鄭習會」的強烈意願。本報昨揭露，北京則向國民黨高層提出三項要求，包括1.25五兆元軍購預算絕對不能通過，對台灣「統一後」的制度安排要有明確立場，且絕對不能支持台美供應鏈合作。對此，民進黨立委王定宇今痛批，這樣的交換猶如「養老鼠咬布袋、敗家子」，盼國民黨拿出態度切勿忘了這片台灣才是他們的國家。

王定宇指出，中國得寸進尺的主因在於國民黨主席鄭麗文一味的想要見上習近平一面，對國家毫無助益，但因她個人的執念，就進了中共的圈套，中共就可以對她加碼要求；同時，國民黨也想鋪陳國共論壇，當他們片面地想抱中國的大腿，就把中國的身價墊高了。

王定宇續指，當中國進一步要求國民黨必須態度清楚，包括1.25兆軍購預算絕對不能通過、台北軍事合作不能進行、台灣「統一後」的制度安排要有明確立場等；國民黨應該清楚的交代，現在在立法院拚命阻擋台灣國防相關的預算，連國際的盟友都納悶，國民黨怎麼會成為台灣安全的敵人？

「國民黨應清楚地向國人交代，是否正在為了跟習近平見面，出賣國家的安全？」王定宇質問，國民黨是否為了跟共產黨進行國共論壇，出賣了國家人民的未來？出賣台灣2300萬人的安全、出賣中華民國主權的存在，來換取國民黨主席能夠見習近平一面，國民黨可以跟共產黨坐下來進行國共論壇。

王定宇怒斥，這樣的交換，對台灣人來講，猶如「養老鼠咬布袋、敗家子」，是一個禍國殃民、喪權辱國的行徑。國民黨有無接受中共指令，自己要交代，如今大家清楚看到，國民黨想方設法、用盡一切不合理的理由，不肯讓國防預算特別條例付委審查，不免讓人懷疑背後就是中國的壓力，

「國民黨連幫忙讓台灣安全提升都不願意，還有資格叫做台灣的政黨嗎？」王定宇強調，若中共對國民黨的指令為真，不只台灣選民應該去淘汰、唾棄，檢調單位也應進一步查明，來自中共要求阻擋台灣國防提升，這樣的行為是否涉犯相關的法律？

王定宇強調，接下來就看國民黨在立法院是不是繼續阻擋國防發展，如果不是，希望國民黨拿出態度來，對國家安全、台灣人民給個交代，不要一天到晚只想去抱中共的大腿，卻忘了這片土地台灣才是他們的國家，忘了這片土地上的人民才是他們的主人。

