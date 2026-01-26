白營軍購條例 蘇紫雲批粗糙：未與美方行政部門協商、未評估作戰需求

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲。（資料照）

台灣民眾黨團今日自提黨版4000億元的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，對美軍購金額僅「國防部」版本的3分之1。軍事專家蘇紫雲批評，該版本相當粗糙，沒有跟美方行政部門協商，也未評估過作戰需求。

民眾黨團版的軍購特別條例，對美軍購項目大幅縮水，限定購買M109A自走砲60門、海馬士多管火箭飛彈系統82套、標槍反裝甲飛彈70套、拖式2B反裝甲飛彈24套、反甲型無人機飛彈系統，總額上限為4000億元。

根據草案第4條條文，一、M109A自走砲60門，精準彈藥4080發，彈藥車60輛，救濟車13輛，榴彈及附屬裝備，預算上限1267億元。

二、海馬士多管火箭飛彈系統82套，精準火箭1203箱，陸軍戰術飛彈系統420套，預算上限1276億元；三、反甲型無人機飛彈系統，預算上限347億元。

四、標槍反裝甲飛彈70套1050枚，預算上限118億元；五、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，預算上限111億元；六、其他已取得外國同意售出之項目，預算上限881億元。

對此，國防院戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，立委有權利提出不同意見，但要扣合客觀的事實。國防部所提出的1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」是跟美國國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency，DSCA）及「蒙特瑞戰略對話」機制討論、概算出來的金額。

蘇紫雲指出，在野黨所提版本相當粗糙，也沒有跟美方行政部門協商，只能當作參考用，視為意見表達就可以。國防部所提採購數量是評估過作戰需求的，也經過相關測評，並與友盟國家討論出來的結果，國防部所提的採購特別條例才是最為嚴謹的。

「不應未經評估，就隨便提出！」蘇紫雲示警，採購預算只剩4000億元，對台灣的防衛能量將產生影響。原本1.25兆是包括外購及國內生產部分，而且經過作戰需求的評估，軍購項目應該經過評估及驗證，不是隨便提的。

