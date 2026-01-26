為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    温世政以「醫療無任所大使」赴美演講 暴風雪中搭機返台再刷《冠軍之路》

    2026/01/26 16:28 記者陳鳳麗／南投報導
    南投縣長參選人温世政信守承諾，到美國密西根大學演講，3天快閃往返，26日凌晨驅車趕往機場前，暴風雪的氣溫為零下20度。（圖擷自温世政臉書）

    南投縣長參選人温世政信守承諾，到美國密西根大學演講，3天快閃往返，26日凌晨驅車趕往機場前，暴風雪的氣溫為零下20度。（圖擷自温世政臉書）

    民進黨提名南投縣長參選人温世政，以「醫療無任所大使」身份赴美進行醫療及外交拜會，並赴母校密西根大學應美國牙周病學會之邀發表演說，3天快閃往返，今日凌晨遇美國百年暴風雪，在零下20度C的風雪中驅車趕往機場，所幸飛機正常起飛，他在臉書報平安也開心表示應可如期趕赴埔里之約。

    温世政本月已返回家鄉南投縣耕耘基層，22日晚間參加立委羅美玲包場放映《冠軍之路》紀錄片後，23日即北上搭飛機趕往美國，前往美國密西根大學，為美國牙周病學會發表演說，據了解，該場演講在近1年前就答應，由於27日晚間信賴之友會也在埔里山明戲院包場放映《冠軍之路》，因此他以3天時間快速往返美國、台灣。

    週日凌晨才抵達，週日上午為美國牙周病學會演講，今天凌晨他又啟程準備搭機回台灣，驅車趕往機場前風雪已大，他錄製影片報平安時強調，此行遇到美國百年暴風雪，出發時的氣溫是零下20度，地上是厚厚的積雪，自己並不怕風雪只擔心飛機停飛，無法在27日趕赴埔里之約。

    風雪中趕到機場，辦完登機手續後，温世政在臉書表示，走入機艙後還不敢放鬆，就怕航班無法順利起飛，只好拿出南投縣相關資料瀏覽，飛機飛行順利的話，27日下飛機後即能趕回南投縣，晚上與鄉親再刷一次《冠軍之路》。

    温世政踩踏地上積雪，強調雪很鬆軟表示雪很大下沒多久就積雪很深。（圖擷自温世政臉書）

    温世政踩踏地上積雪，強調雪很鬆軟表示雪很大下沒多久就積雪很深。（圖擷自温世政臉書）

    温世政進入機艙前，仍擔心航班會因大風雪延誤。（圖擷自温世政臉書）

    温世政進入機艙前，仍擔心航班會因大風雪延誤。（圖擷自温世政臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播