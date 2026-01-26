温世政以「醫療無任所大使」赴美演講 暴風雪中搭機返台再刷《冠軍之路》

南投縣長參選人温世政信守承諾，到美國密西根大學演講，3天快閃往返，26日凌晨驅車趕往機場前，暴風雪的氣溫為零下20度。（圖擷自温世政臉書）

民進黨提名南投縣長參選人温世政，以「醫療無任所大使」身份赴美進行醫療及外交拜會，並赴母校密西根大學應美國牙周病學會之邀發表演說，3天快閃往返，今日凌晨遇美國百年暴風雪，在零下20度C的風雪中驅車趕往機場，所幸飛機正常起飛，他在臉書報平安也開心表示應可如期趕赴埔里之約。

温世政本月已返回家鄉南投縣耕耘基層，22日晚間參加立委羅美玲包場放映《冠軍之路》紀錄片後，23日即北上搭飛機趕往美國，前往美國密西根大學，為美國牙周病學會發表演說，據了解，該場演講在近1年前就答應，由於27日晚間信賴之友會也在埔里山明戲院包場放映《冠軍之路》，因此他以3天時間快速往返美國、台灣。

週日凌晨才抵達，週日上午為美國牙周病學會演講，今天凌晨他又啟程準備搭機回台灣，驅車趕往機場前風雪已大，他錄製影片報平安時強調，此行遇到美國百年暴風雪，出發時的氣溫是零下20度，地上是厚厚的積雪，自己並不怕風雪只擔心飛機停飛，無法在27日趕赴埔里之約。

風雪中趕到機場，辦完登機手續後，温世政在臉書表示，走入機艙後還不敢放鬆，就怕航班無法順利起飛，只好拿出南投縣相關資料瀏覽，飛機飛行順利的話，27日下飛機後即能趕回南投縣，晚上與鄉親再刷一次《冠軍之路》。

温世政踩踏地上積雪，強調雪很鬆軟表示雪很大下沒多久就積雪很深。（圖擷自温世政臉書）

温世政進入機艙前，仍擔心航班會因大風雪延誤。（圖擷自温世政臉書）

