白版軍購條例要求1年1期編列 范雲：國防不是市場買菜、隨到隨買

台灣民眾黨黨團提出民眾黨版國防特別條例。（記者陳治程攝）

民眾黨立院黨團今日召開記者會公布，民眾黨版國防特別條例，將總額上限為新台幣4000億元，且採取1年1期方式編列，每年都需經立法院同意。民進黨立委范雲批評，民眾黨特別要求要一年一期編列，但軍購的特性特別不適合一年一期，國際國防最先進的產業基本上是個賣方市場，「不是你去市場去買菜，隨到隨買」。

范雲指出，黃國昌的記者會特別提到要一年一期編列，還有另提專案報告，這一年一期編列會是個很大的問題，因為這一次強軍條例，設計是8年1.25兆。為什麼要8年？因為涉及到相關的採購跟部件都必須是一個長期的合約，一個長期的承諾。

范雲舉例，這兩天非常紅的台北101，蓋101一定是要一個多年的合約，如果今天一年一期編列預算、一年一期審查，沒有人敢承諾接下這個個案；所以，軍購的特性特別不適合一年一期，那黃國昌跟民眾黨的提案要求一年一期編列的話，非常的不合理。

「以我自己做的有限的國會外交所知道的，這一定是跨年度的簽約，生產交付跟最後的付款。」范雲強調，如果像這樣一年一期、年年審查的話，事實上是把執行面破碎化，也失去了台灣在採購上可以做出的承諾，完全無法配合現在國際軍購合約的多年度的特性。

此外，范雲也批評，黃國昌講的專案報告更是可笑，現在不是國防外交委員會，隨時都可以召開專案報告嗎？那他想要強調跟暗示現在沒有監督，這完全是偷換概念。大家只要看一下院版第六條就有明確的規定，預算執行有審計機關，依法審查，再加上外交國防委員會其實就是隨時都可以用專案報告。

