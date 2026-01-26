為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    上限4千億、還要政院專報 民眾黨自推「國家安全及不對稱戰力」特別條例

    2026/01/26 16:15 記者陳治程／台北報導
    台灣民眾黨黨團總召、主席兼立委黃國昌（左二），今日偕陳智菡（右一）、賴香伶（左一）及劉書彬（右二），正式提出民眾黨版國防特別條例。（記者陳治程攝）

    台灣民眾黨黨團總召、主席兼立委黃國昌（左二），今日偕陳智菡（右一）、賴香伶（左一）及劉書彬（右二），正式提出民眾黨版國防特別條例。（記者陳治程攝）

    國防部長顧立雄今（26）日出席立法院國防委員會進行專案報告，有鑑於國防特別條例已遭院會八度封殺，他呼籲法案盡速付委，進行實質討論及審查；與此同時，上週因夾帶國防密件出場惹議的民眾黨黨團總召、主席兼立委黃國昌，宣布提出民眾黨版國防特別條例，全案預算上限下修至4千億、一年一編，且要求專報各裝備籌獲期程，與行政院版法案有所差異。

    民眾黨版所提《保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案》，是基於行政院去（2025）年11月公布、總金額高達新臺幣1.25兆元之國防特別預算修訂而成。民眾黨團主任陳智菡指出，該特別條例聚焦明確條列項目、數目及金額；合理化預算規模；改採一年一編，定期專報籌獲進度，強化監督透明度。

    該條例8條中，除第4條詳列美國安合局公告的M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等5項軍購項目，第5條更明指預算上限4千億台幣、一年一編，且不得排擠社會福利支出，並要求行政院就各項裝備採購案進度、期程及戰力提升效果進行專案報告。不過，民眾黨版4千億天花板下增列881億元額度，因應政府評估有快速提升戰力之需求，在外國政府同意後得以此經費支應。

    黃國昌指出，台灣人從未把自由當成免費，但編了國防預算付了錢，裝備卻未如期到位，這樣如何強化國安？他指出，蔡英文政府任內曾提兩次軍購特條例，其中，F-16V戰機採購特別預算2472億元、執行1434億元卻「0」到貨，強調預算數字並不保證戰力成長，軍購應回歸戰略及軍事專業，確保政策、建軍方向穩定。

    台灣民眾黨指出，有鑑於近年台海安全情勢急遽惡化，中共持續以聯合演訓、飛彈實彈射擊及灰色地帶行動，對我國形成制度化、常態化之軍事壓迫。面對複合式威脅，建構具備有效嚇阻、分散存活與可持續作戰能力之防衛體系已成為我國國防政策的迫切課題。

    民眾黨團強調，該特別條例草案已經多次會議諮詢、並與國防軍事專家與退役將領討論擬具，在強化國防安全並維護制度穩定前提下，建立預算明確投資範圍、財政上限與分階段監督機制，確保每一分國防支出皆符合戰略目標、效益評估與民主審議，在防衛急迫性與民主監督性之間，建立制度化且可長可久的衡平機制。

