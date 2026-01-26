促實現「軍公教年資加成」 立委楊曜設連署站力挺陳光復

楊曜服務處設立連署站，呼應縣長陳光復再戰離島加給加成。（圖由楊曜提供）

立委楊曜隻身在立法院，為澎湖軍公教離島加給年資加成奮戰，卻未獲得民進黨執政的中央政府重視，讓楊曜感到無奈。今（26日）澎湖縣長陳光復發表「再戰離島加給年資加成」，楊曜決定力挺陳光復，除了澎湖縣政府員工已經開始連署外，楊曜也在服務處成立連署站。

楊曜表示，陳光復縣長很清楚「軍公教年資加成」的競選承諾能不能完成，對年底的縣長連任選舉有決定性的影響。在其多次與中央協調未見成果之後，陳光復縣長決定訴諸直接民意，呼籲澎湖縣民展開簽署《澎湖軍公教年資加成提高為30%與金門馬祖同等級》的連署書。

楊曜已在第一時間完成連署，並在楊曜服務處設有連署站，請求各位民眾一起來當陳光復縣長的後盾，讓陳光復可以在任期的最後1年落實對選民的承諾。同時呼籲除了民進黨澎湖縣黨部與澎湖第一酒廠，立即成立連署站外，為了連署便利性，應該多設幾個連署站，大家一起來當陳光復的強力後盾。

2023年，在陳光復縣長尚未就職前，就有足夠的影響力，可以讓民進黨的執政團隊，將澎湖軍公教離島加給基本數額調高到最高的9790元。對於陳光復縣長的重大競選承諾，離島加給年資加成 提高到30%，與金門馬祖同等級，卻一直無法落實，這個問題到底出在哪裡？令人費解。

楊曜率先連署，支持陳光復提供離島加給加成與金馬同等級。（圖由楊曜提供）

