    政治

    民眾黨黃守仕退選爆內訌！ 四叉貓酸黃國昌：金釵陳語倢又空降搶位

    2026/01/26 16:00 即時新聞／綜合報導
    民眾黨汐止區主任黃守仕（左）及黃國昌辦公室主任陳語倢。（本報合成，擷取自臉書）

    民眾黨汐止區主任黃守仕（左）及黃國昌辦公室主任陳語倢。（本報合成，擷取自臉書）

    擬參選2026新北市汐止金山萬里選區市議員的民眾黨汐止區主任黃守仕，今（26日）突然宣布退選，並指控黨主席黃國昌同區辦公室主任、被稱為「四大金釵」之一的陳語倢抹黑，以及前幾個月才遷戶口，讓她決定退出黨內初選。消息曝光後，網紅「四叉貓」也開酸，直言黃國昌的「四大金釵」又空降搶位，「上次搶走三重李友宜，這次又搶了汐止黃守仕」。

    黃守仕今早發表退選聲明，並指控陳語倢在1月11日的直播中，影射自己攻擊其小孩，以及對於她未婚生子的人身攻擊，但陳卻無法提出舉證，讓黃忍無可忍、萌生退意，所以決定退出民眾黨汐止金山萬里選區市議員黨內初選。

    事件延燒後，四叉貓也在臉書發文直言，「黃國昌的四大金釵真的到處空降搶位子耶！上次搶走三重李友宜，這次又搶了汐止黃守仕」。他也翻看相關直播內容，認為陳語倢「有夠愛牽拖」，從頭到尾都是民眾黨互相內鬥、菜雞互啄，但直播過程中陳語倢多次把話題拉到民進黨，只罵民進黨「好壞壞」，大家不要學民進黨，提到民進黨的次數甚至比提到她孩子的次數還多，「都不知道到底是真的愛孩子還是拿出來當作操弄工具而已」。

    黃守仕稍早也針對外界詢問11日陳語倢直播的內容，在臉書 貼出當時畫面及網友留言進行回應，指出雖然陳語倢未指名道姓，但不代表可影射抹黑，民眾黨內有意角逐「汐金萬」選區市議員僅自己和陳語倢，「陳在直播中直指的對手，不就是指本人嗎？雖未指明道姓，但對象明顯可見，難道陳語倢還能說出另有其人嗎？試問是誰先傷害民眾黨聲譽？」

