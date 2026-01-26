林佳龍曝台美關稅談判3重要功臣 「他」助鄭麗君建立對美溝通管道

鴻海集團董事長劉揚偉。（資料照）

在台美召開第6屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD）之際，EPPD推手、美台商業協會（USTBC）主席柯拉克（Keith Krach）訪台，據了解，外交部長林佳龍今（26）日上午接見柯拉克訪團一行時點名3名台美關稅談判重要功臣，並指出鴻海集團出力協助行政院長鄭麗君建立與美國商務部長盧特尼克的溝通管道。

林佳龍在會晤柯拉克時表示，特別點名台積電董事長魏哲家、鴻海集團董事長劉揚偉、CIECA的理事長呂桔誠3人為台美談判重要功臣。林透露，鴻海集團除了加碼對美投資外，也協助副院長鄭麗君建立與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）直接溝通的管道。

針對談判後續簽署的MOU ，林佳龍說明，我國將以「台灣模式」與美國進行供應鏈合作，包括2500億台灣企業自主投資及2500億的政府信用保證，是完全一個不同於其他國家的模式，讓台美由合作夥伴（stakeholder）成為合資夥伴（shareholder）；早在去年5月他率領企業團訪問德州時，便已預先佈局，推動AI及產業聚落合作，包含鳳凰城市市長蓋雷哥（Kate Gallego）及亞利桑那州參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）訪台、台灣及鳳凰城建立直航，以及外交部將在鳳凰城設處等，都是台美聯合艦隊的佈局。

林佳龍進一步指出，我國規劃在德州興建「台灣塔」（Taiwan Tower），提供台美企業一站式服務和投資平台，建立政府對政府的雙向投資對接機制，並帶動企業對企業的合作，代表美國將台灣納入關鍵產業供應鏈，成為美國不可或缺的夥伴。

台積電董事長魏哲家。（資料照）

CIECA理事長呂桔誠。（資料照）

