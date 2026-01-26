學者稱朝野和解比攀101容易 籲在野通過中選會人選

文化大學廣告系教授鈕則勳。（資料照）

立法院內政委員會今日舉行「中央選舉委員會委員人事同意權案」公聽會，並邀請各界學者專家發表意見。文化大學廣告系教授鈕則勳在會中以美國攀岩傳奇艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）昨成功徒手攀登台北101為例強調，朝野和解比攀登台北101容易多了。他呼籲，在野黨通過本次中選會人選，執政黨在未來提名大法官、NCC、考試委員時也應循本次提名標準接納在野推薦人選。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少要有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。

鈕則勳指出，希望這次被中選會提名人名單能夠通過，首先7位候選人都是一時之選，主委游盈隆在民調執行面、社會議題觀察面，都有獨到見解，能藉由數據分析展現社會背後代表的價值意義；蘇子喬在政治與選舉理論領域具備高度學術地位。

鈕則勳續指，此次提名納入國民黨、民眾黨推薦的人選，展現制度上容納多元聲音的可能性，有助於腦力激盪，並形成一定程度的制衡來保障選舉的公平與公正；再者，若本次名單能通過，代表朝野和解的契機，行政院本次接受跨黨派委員建議是遞出橄欖枝，若在野黨在表決時能讓名單通過，可能是朝野和解的起點。

鈕則勳也呼籲，期待日後大法官、NCC、考試委員、監察委員等相關提名，都可以藉由本次提名的標準，與在野黨溝通、接納在野推薦人選，來展現執政高層格局、體現社會多元力量；再者，在野陣營應給予善意回應，同時也希望賴總統推動朝野和解，與在野黨主席展開溝通及對話。

最後，鈕則勳提及，霍諾德昨天以毅力、信心與勇氣成功徒手攀登台北101，激勵了台灣所有民眾，如此困難的任務霍諾德都做到了；朝野和解比起徒手攀登台北101容易多了，政黨高層能多用一點真心、耐心與誠意，朝野和解有機會水到渠成。

立法院內政委員會26日舉行審查「行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，游盈隆為委員並為主任委員，胡博硯為委員並為副主任委員，黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義均為委員，請同意案」公聽會。（記者羅沛德攝）

