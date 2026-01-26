賴清德宣布擴大「青年百億海外圓夢基金」 助弱勢偏鄉青年海外圓夢

賴清德總統今接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團。（圖由總統府提供）

賴清德總統今接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使『新南向』交流計畫」訪團，肯定青年大使出訪期間展現的熱情與專業，讓世界看見台灣。他提到，今年將擴大「青年百億海外圓夢基金計畫」的規模和名額，讓計畫更貼近年輕朋友的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子有更多機會到海外圓夢，同時以「我們都是台灣隊」期勉青年無論身在何方，都要記得背後一定有國家的支持。

賴清德首先歡迎青年大使來到總統府，並表示，很高興能和所有青年朋友見面，尤其稍早看到47位青年大使出訪的精采影片，大家所展現的熱情、專業與出色表現，不僅讓自己的人生經歷更加豐富，也讓台灣走向世界、讓世界看見台灣，感受到台灣的良善。

賴清德表示，過去十多年來，「國際青年大使」和「農業青年大使」總計超過2000位，一棒接一棒地走向世界。同時提到，去年為了鼓勵具有原住民族身分的農業青年參與計畫，更首度結合「原民外交」及「農業外交」，安排農業青年大使前往具有原住民族文化的農業大國「澳洲」進行交流。

賴清德說，大家的努力和參與讓台灣青年有機會貢獻專業，參與國際外交事務，累積深厚的國際交流情誼，並展現台灣堅實的農業軟實力與科技力。看到青年大使們帶回豐碩的成果，令人欣慰。這趟旅程可以說是青年協助政府推動公眾外交的最佳典範，也印證了他長期以來的信念：青年是國家的未來，也是台灣連結世界的動力。

賴清德提到，「青年百億海外圓夢基金計畫」透過國家級的投資，希望讓更多有抱負、有專長的年輕人能打破資源的限制，前往世界各個角落，開拓視野、勇敢追夢。去年已經有超過1400位青年朋友參與圓夢計畫，今年將擴大計畫規模和名額，讓這項計畫更貼近年輕朋友的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子有更多機會到海外圓夢。

賴清德強調，投資青年，就是投資未來。政府會持續結合相關部會的資源，將「青年大使」的成功經驗轉化為更寬廣的平台，讓「走向國際」成為每一位台灣青年都可以達成的目標，讓台灣的影響力延伸到全球各個領域與社群，讓世界因為台灣青年的行動而更好。

賴清德期許各位青年擔任最優秀的台灣大使，並大聲地告訴世界，台灣是一個自由、民主、多元、充滿活力的好地方，熱情邀請他們走進台灣，感受台灣的美好，並盼能持續保持探索世界的熱情。賴也以「我們都是台灣隊」期勉無論未來身在何方、在哪個崗位上，記得背後一定會有國家的支持，並勇敢地付出行動，替自己寫出精采的生命故事，也替台灣的未來寫歷史。

