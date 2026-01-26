藍白擋國防預算恐讓採購程序重來 顧立雄：美盟對我國會有「嚴重問號」

國防部長顧立雄指出，若無法如期完成發價書簽署，導致採購程序要重來，國軍戰力提升可能會受到嚴重延宕，美國、民主友盟夥伴對我們是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。（記者黃靖媗攝）

立法院國民黨團與民眾黨團數度在程序委員會封殺1.25兆國防特別預算，國防部上週說明，其中5項採購已經知會美國國會。國防部戰規司司長黃文啓今（26）日說明，預估近期就會拿到採購發價書，若未能在45天時限內處理，恐怕需要再重新走一次長達8個多月的程序；國防部長顧立雄指出，若無法如期完成發價書簽署，導致採購程序要重來，國軍戰力提升可能會受到嚴重延宕，美國、民主友盟夥伴對我們是否有自我防衛決心，「都會有嚴重問號產生」。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」，多名立委質詢關切1.25兆國防特別預算審查延宕的後續影響。

請繼續往下閱讀...

針對立委質疑1.25兆國防特別預算內容為何不直接編入年度預算，國防部戰略規劃司司長黃文啓今日報告指出，今年度國防部公務預算已達歷年最高，但是軍事投資預算以滿足持續案為優先，若要快速提升戰力，無法全數滿足新增案需求；加計後續產製、交裝付款之高峰期，獲裝期程恐需延長時間，實在緩不濟急。

黄文啓也指出，因應地緣政治變化，今年全球各國均大幅增加國防預算，在未來數年內，多數國家將大量採購武器裝備，其中大部分與我國同類型需求，極有可能互相排擠，因此，儘速籌獲迫切需要之關鍵不對稱與防衛韌性武器裝備極為必要。

黃文啓答詢進一步說明，目前1.25兆國防特別預算當中，已經知會美國國會的項目，每項都是全球各國接下來會大量採購的項目，因為各國面對的主要威脅包含中國、俄羅斯、北韓，對防空飛彈與反彈道飛彈的需求幾乎一致，在地面作戰也需要輕便反裝甲武器及精準火砲。

黃文啓指出，由於自美國知會國會已經過了30天，因此我國應該近期就會拿到軍購發價書，若在45天效期之內沒有處理，理論上可以延長一次，但若美方不同意延長發價書，勢必得重新走一次所有程序，恐怕需要再花費8個月多，拖延時間將進一步擴大。我國從去年3月提出軍購需求到12月知會美國國會，中間共耗時約8個多月。

國防部長顧立雄表示，如果特別條例無法付委，會讓包含美國在內的所有友盟夥伴，嚴重懷疑我國是否有自我防衛決心。

另外，針對民眾黨團今日下午即將自提1.25兆國防特別預算版本，顧立雄說，軍購案涉及美方，院版依照敵情威脅、防衛作戰需求，提出商購與自製項目，都有經過整體考量；有任何意見在行政院版都可以進行討論，黨團可以提出修改意見，呼籲將條例儘快付委，在委員會進行審查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法