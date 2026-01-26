怎麼回事? 高市議會臨時會2.5天清點流會3次

高市議會第九次臨時會2.5天清點流會3次。（記者王榮祥攝）

高市議會第4屆第9次臨時會，今上午約11點開會後，40幾分鐘後就被清點人數、現場議員25人未過半，主席裁示散會，臨時會才開2.5天就已第3次流會。

高市議會現有62席，去年底因市府總預算沒能在大會期間完成審議，今年1/12起連續加開第8、9次臨時會，第8次臨時會於1/21結束，第9次臨時會於1/22接續。

請繼續往下閱讀...

第8次臨時會共16個半天（上、下午各一）會議，因各種原因被清點達6次，事後引起藍綠互批；綠營數位黨內初選議員參選人質疑發動清點的國民黨團是「薪水小偷」，藍營則強調流會主因在於「綠營議員出席率低落」，嘲諷綠營新人不僅缺乏常識，更重重打臉自家現任議員。

第9次臨時會1/22開議後，藍綠對加快審查總預算較有共識、出席率也有提升，但審議過程仍難免卡關，前兩天開會、4個半天出現兩次清點，今上午審查到勞工局6760萬元罰金及罰鍰收入時，再度激盪火花。

議員邱于軒、李雅靜關注近期爆發的長春集團旗下信昌化學停工裁員事件，質疑勞工局不夠積極，憂心勞工年關難過!局長江健興答詢時強調早已進廠協調，絕對跟勞工站在一起。

李雅靜不滿意這說法，突然提起額數問題（清點），議長康裕成敲槌休息，要求勞工局長儘速跟議員說明，國民黨團總召黃香菽也主動了解，彙整議員想法後、建議勞工局應積極協調，讓想留在高雄的員工有就近工作機會。

經充分討論，李雅靜沒再堅持，不料無黨籍市議員陳善慧現身、再次提出額數問題，經議事人員現場唱名（記名），共25位議員在場、不足過半法定開會人數，議長康裕成宣布散會。

議會統計，這是第9次臨時會2.5天（5個半天）以來第3次清點流會，這次臨時會預計1/30閉幕。

高市議會上午審查勞工局罰金收入預算，勞工局長江健興向議員說明信昌化停工裁員協調概況。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法