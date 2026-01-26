控陳語倢抹黑 民眾黨汐止區主任黃守仕退出議員初選

民眾黨新北市汐止區主任黃守仕今天（26日）早上在臉書貼出退選聲明，宣布退出民眾黨新北市第11選區市議員黨內初選。（圖片翻攝自黃守仕臉書）

民眾黨新北市汐止金山萬里議員選舉（第11選區）黨內初選上演「兩個女人的戰爭」！汐止區主任黃守仕今天（26日）早上發聲明，退出民眾黨黨內初選。黃守仕在聲明中指出，數月前黨內競爭者（意指陳語倢）遷戶籍到汐止，她本想「兄弟登山各自努力」，但陳語倢在直播中影射、抹黑，黃守仕說，她才決定退出民眾黨黨內初選。

黃守仕表示，兩年前開始擔任汐止區主任，深耕自小成長31年的家鄉，舉辦過線上線下60多場活動，未曾停歇；協助在地民眾解決各種問題，不曾間斷。半年多前自己吸取在地服務的經驗，決心投入汐止金山萬里議員選舉，持續在地經營，勤跑基層，今日卻忍痛退出黨內初選。

面對數個月前，遷戶口至汐止的黨內競爭者，自己本以為秉持著黨內「公平正義」之準則，兄弟登山各自努力，未料卻持續遭受對手及其團隊 不明攻擊抹黑、惡意影射。

黃守仕指控，1月11日陳語倢直播影射自己攻擊其孩子，及未婚生子的人身攻擊，但卻無法提出舉證，依民事訴訟法第277條規定「當事人主張有利於己之事實者，就其事實有舉證之責任。」故對手已涉及刑法第310條《誹謗罪》「意圖散布於眾，而指摘或傳述足以毀損他人名譽之事者，為誹謗罪，處一年以下有期徒刑、拘役或一萬五千元以下罰金。」陳語倢在直播中強調，不抹黑、不造謠，但卻影射自己四處散播，陳語倢要派人選里長。

黃守仕怒斥，子虛烏有的耳語，讓自己為了釋疑，而疲於奔命。里長為經營在地重要根基，自己絕不能讓這些不實謠言，影響里長友善民眾黨的心；造假訊息接連不斷、惡意攻擊接踵而來，其團隊更在社群媒體，不斷批評抹黑守仕。另外，line還有「反守仕社群」，至於是誰成立，頗耐人尋味。

針對黃守仕的公開聲明指控，陳語倢說，民眾黨有黨內的機制，對於她退出黨內初選，她表示遺憾，對於黃守仕的說法，她給予尊重，不想再多說什麼。陳語倢說，感謝黃守仕這段時間以來，對民眾黨的付出，此刻只希望大家相忍為黨，大家再團結，共同努力！至於其他的指控，就交由民眾黨中央統一來回應。

民眾黨新北市汐止區主任黃守仕今天（26日）早上在臉書貼出退選聲明，宣布退出民眾黨新北市第11選區市議員黨內初選。（圖片翻攝自黃守仕臉書）

