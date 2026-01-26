為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營新北市長人選本週協調 劉和然：尊重黨的機制、期程

    2026/01/26 12:00 記者賴筱桐／新北報導
    國民黨新北市黨部預計本週進行新北市長人選協調，爭取提名的新北市副市長劉和然表示，尊重黨的機制和期程。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市黨部預計本週進行新北市長人選協調，爭取提名的新北市副市長劉和然表示，尊重黨的機制和期程。（記者賴筱桐攝）

    國民黨新北市黨部本週將展開新北市長人選協調，邀集有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面。劉和然今天表示，尊重黨的機制和期程，他沒有預設任何立場，以團結勝選為目標。

    劉和然今天出席新莊知識產業園區轉運站簽約典禮，被問到對新北市長人選協調議題表示，這次新北市長人選是交由地方黨部負責溝通、協調和聯繫，他尊重黨的機制跟期程，等聯絡好、時間到了，就按照黨的方式來配合黨部的節奏。

    由於黨部規劃月底前進行協調，距離31日只剩下5天，時間緊迫。劉和然說，黨部應該會去溝通、協調，因為聽說李四川昨天才回國，目前由黨來負責聯繫，聯繫過後就會約時間，黨會做最好的安排。

    被問到萬一協調不成，希望採取何種方式產生人選？劉和然回應，他現在沒有預設任何立場，勝選是大家共同的目標，再來過程、機制是公平的，最後不管結果是什麼，國民黨候選人出來以後，一定是全黨團結在一起，共同為勝選的目標努力。

    由於劉和然、李四川曾在新北市政府共事，黨內憂心這次人選產生的過程，可能會讓彼此的感情產生裂痕。

    劉和然認為，如果在選舉的過程中，不管是影響市政的進步或是破壞個人情誼，是非常不值得，所以過程中溝通的管道由市黨部做聯繫，節奏處理得很穩，重點還是團結，只要團結、彼此互相支援，以勝選為目標，他覺得應該不會破壞情誼。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播