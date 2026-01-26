藍營新北市長人選本週協調 劉和然：尊重黨的機制、期程

國民黨新北市黨部預計本週進行新北市長人選協調，爭取提名的新北市副市長劉和然表示，尊重黨的機制和期程。（記者賴筱桐攝）

國民黨新北市黨部本週將展開新北市長人選協調，邀集有意參選的新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川會面。劉和然今天表示，尊重黨的機制和期程，他沒有預設任何立場，以團結勝選為目標。

劉和然今天出席新莊知識產業園區轉運站簽約典禮，被問到對新北市長人選協調議題表示，這次新北市長人選是交由地方黨部負責溝通、協調和聯繫，他尊重黨的機制跟期程，等聯絡好、時間到了，就按照黨的方式來配合黨部的節奏。

由於黨部規劃月底前進行協調，距離31日只剩下5天，時間緊迫。劉和然說，黨部應該會去溝通、協調，因為聽說李四川昨天才回國，目前由黨來負責聯繫，聯繫過後就會約時間，黨會做最好的安排。

被問到萬一協調不成，希望採取何種方式產生人選？劉和然回應，他現在沒有預設任何立場，勝選是大家共同的目標，再來過程、機制是公平的，最後不管結果是什麼，國民黨候選人出來以後，一定是全黨團結在一起，共同為勝選的目標努力。

由於劉和然、李四川曾在新北市政府共事，黨內憂心這次人選產生的過程，可能會讓彼此的感情產生裂痕。

劉和然認為，如果在選舉的過程中，不管是影響市政的進步或是破壞個人情誼，是非常不值得，所以過程中溝通的管道由市黨部做聯繫，節奏處理得很穩，重點還是團結，只要團結、彼此互相支援，以勝選為目標，他覺得應該不會破壞情誼。

