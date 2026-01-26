藍白杯葛國防特別預算 台派聯盟：台灣經濟成果將被摧毀

台派聯盟今日在立法院召開「國家整合向前行、建構台灣防禦體系」記者會，強調預算不是政黨攻防的工具，任何延宕不只是行政受阻，對台灣的經濟發展會帶來實質的傷害。（記者王藝菘攝）

藍白立委阻擋1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，台派聯盟今日在立法院召開「國家整合向前行、建構台灣防禦體系」記者會，強調預算不是政黨攻防的工具，任何延宕不只是行政受阻，對台灣的經濟發展、國土治理、產業轉型與國際信任，都會帶來實質的傷害。

台灣社社長翁銘章表示，如果不正視國家安全及強化防衛，台灣的經濟成果很有可能在極短時間被摧毀掉，藍白無所不用其極在內部搞破壞，甚至要掏空台灣經濟，而且還越來越無法無天。

翁銘章指出，台灣經濟成長不是運氣，而是民進黨努力執政的成果。從蔡英文到賴清德總統，民進黨執政是台灣經濟成長的保證，但令人擔憂的是，目前立法院出現嚴重制度失能，包括藍白立委不審預算，意圖讓國家運作停擺，更阻擋對美軍購、國防特別預算，削弱台灣的防禦能力。

翁銘章：在野黨「親中抗美」釋放錯誤的國際訊號

翁銘章批評，在野黨「親中抗美」釋放錯誤的國際訊號，毀憲亂政破壞民主治理的憲政基礎，這些都來自國民黨、民眾黨的立委。預算不是政黨攻防的工具，而是國家運作的血液，任何刻意的延宕，都會拉高國家的風險、降低外國投資人對台灣的信賴，讓外部敵對勢力有機可趁，介入台灣的政經運作。

他強調，今天要給經濟選民一個沉重提醒，台灣許多企業主、中產階級，你的資產、事業、下一代都在台灣，不像民眾黨某些「臭俗仔」特地去美國生孩子留後路，當台灣這艘船沉沒，這些人還可以遠走高飛。請大家想清楚，如果台灣被國際視為國會失能、親中風險升高，你手上的不動產、股票、企業還能夠保持多久，大家還有退休金能領嗎？全民真的要睜大眼睛，要看清楚誰在做多台灣、誰在放空台灣。

國防院戰略資源所長蘇紫雲表示，國防是跨黨派的事務，「國防、民防、心防」三防合一，台灣就會更安全穩固。美國國會同意撥款11.5億美元給台灣，要強化軍援及戰備需求。美國國安戰略報告載明，要防止台灣遭到佔領，許多友盟國家關心台灣，我們更要強化台灣防衛能力，就像AIT處長谷立言所說「自由不是免費的」。

蘇紫雲：投資「台灣之盾」就是投資安全與和平

蘇紫雲指出，國防特別預算涉及項目很多，最重要的是「台灣之盾」，這是台灣上空的安全傘、防護罩。中國飛彈、無人機威脅越來越多，如果「台灣之盾」建構起來，就可以有效防止中國飛彈的突襲。當中國飛彈沒有辦法發揮效果，就防止戰爭，所以投資「台灣之盾」就是投資安全、投資和平。

蘇紫雲說，「台灣之盾」是一個像類神經網絡的系統，把所有的感測器，從雷達開始在毫秒之內，掌握目標來襲的位置，隨即下決策給防空飛彈直接處理，有點像是把所有感測器結合起來的「千里眼、順風耳」，把高空、中空、低空及長短程飛彈都結合起來，「台灣之盾」可以保護台灣人的生命、財產，台灣要強化自身防衛能力，友盟國家才會來協防。

台灣北社社長羅浚暄說，台灣政府在對等關稅談判上交出漂亮成績單，也要建構好台灣的防衛體系。民眾黨要遞補不分區立委的中配李貞秀，至今仍未放棄中國籍，請妳不要公然挑釁台灣社會。

羅浚暄批評，無論一年空窗期怎樣包裝，憑什麼能在國會殿堂討論參與台灣的國策，台灣民眾應該起來反對，要建構好的台灣防衛體系，必須對這件事勇敢說不。

