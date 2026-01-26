為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    黃國昌喊高市長選舉藍白合 陳其邁回應了

    2026/01/26 11:42 記者葛祐豪／高雄報導
    陳其邁（左）今天巡視大寮社宅進度，與賴瑞隆（右）同框。（記者葛祐豪攝）

    陳其邁（左）今天巡視大寮社宅進度，與賴瑞隆（右）同框。（記者葛祐豪攝）

    面對2026高雄市長選情，民眾黨主席黃國昌昨（25）日在高雄受訪強調「拉下民進黨候選人是大家的共識」，表示不排除和國民黨柯志恩合作；對此，市長陳其邁今（26日）回應說，這個跟市政無關，他沒有特別注意到這個新聞。

    陳其邁今天巡視大寮社宅工程進度，媒體詢問「民眾黨說現在要藍白合，市長有什麼看法？」陳其邁回說「我想這個跟市政無關，我也沒有特別注意到這個新聞!」

    今天的行程，民進黨市長參選人賴瑞隆緊跟陳其邁，媒體又問「跟賴瑞隆同台是要交棒給他嗎？」陳其邁表示，今天是市政行程，針對市長的人選，他們在立法院的表現、在地方的服務，這個都是可受公評，民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長候選人。

    對於黃國昌對他的批評，賴瑞隆強調，他擔任立委10年期間，早上到台北開會、晚上再趕回高雄，這10年來為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委，及多次口袋國會評鑑的優良立委。「我相信高雄市民最關心的事，是讓高雄如何建設、讓高雄更好!」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播