黃國昌喊高市長選舉藍白合 陳其邁回應了

陳其邁（左）今天巡視大寮社宅進度，與賴瑞隆（右）同框。（記者葛祐豪攝）

面對2026高雄市長選情，民眾黨主席黃國昌昨（25）日在高雄受訪強調「拉下民進黨候選人是大家的共識」，表示不排除和國民黨柯志恩合作；對此，市長陳其邁今（26日）回應說，這個跟市政無關，他沒有特別注意到這個新聞。

陳其邁今天巡視大寮社宅工程進度，媒體詢問「民眾黨說現在要藍白合，市長有什麼看法？」陳其邁回說「我想這個跟市政無關，我也沒有特別注意到這個新聞!」

今天的行程，民進黨市長參選人賴瑞隆緊跟陳其邁，媒體又問「跟賴瑞隆同台是要交棒給他嗎？」陳其邁表示，今天是市政行程，針對市長的人選，他們在立法院的表現、在地方的服務，這個都是可受公評，民眾一定會選出最適當、能夠讓高雄的市政繼續進步最好的市長候選人。

對於黃國昌對他的批評，賴瑞隆強調，他擔任立委10年期間，早上到台北開會、晚上再趕回高雄，這10年來為高雄爭取了6千億的重大建設經費，也獲得公督盟連續19會期的優秀立委，及多次口袋國會評鑑的優良立委。「我相信高雄市民最關心的事，是讓高雄如何建設、讓高雄更好!」

