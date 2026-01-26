缺席國防特別預算機密專報遭點名 馬文君反批國防部「裝神弄鬼」

國防部長顧立雄26日於立法院外交及國防委員會語氣強硬地指出，1.25兆特別預算若連付委都不肯，「連討論都沒有辦法進行討論」。（記者黃靖媗攝）

立法院國民黨團與民眾黨團數度在程序委員會封殺1.25兆國防特別預算。國防部長顧立雄今（26）日語氣強硬地指出，1.25兆特別預算若連付委都不肯，「連討論都沒有辦法進行討論」，並指出他已於上週機密專報中向立委們詳細報告預算內容，但馬文君並未出席。讓馬文君憤怒反駁指出，她未出席是因為國防部將部分必須公開內容，「裝神弄鬼」地用全機密包裝。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「我國武器採購策略暨國防預算（公務、基金暨特別預算）編列結構之適切性」。國民黨立委馬文君與顧立雄針對特別預算付委與否，在質詢期間發生激烈口角。

馬文君質詢指出，過去特別預算只要匡列出上限金額，大概都會使用到完，除非有審查被刪除，否則後續就會喪失許多逐年修正檢討、喊停的空間，因此真正該討論的，不是特別預算內容刪除與否，而是內容項目是否需要用到特別條例。

對此，顧立雄質疑，針對馬文君上述提出的內容，至少要付委才能進行討論。

馬文君接著舉出過去曾對美採購M109A6自走砲未果的例子，指出國軍針對美方軍售突然變卦，難以做調整，且對比日韓尚未達到國防預算佔GDP3％，我國通過公務預算及韌性特別預算後，我國國防支出已經占比GDP超過3％，為什麼特別預算要用掉這麼多錢，應審慎評估。

顧立雄聽完後，再度表示，上述講的所有事情都要付委後再討論，並語氣稍微強硬地說「如果連付委都不肯付委，我們連討論都沒有辦法進行討論」，一堆事項現在都還在程序委員會，特別條例尚未付委，沒有案在委員會裡面，要如何進行討論。

顧立雄接著指出，國防部上週也已安排一次機密專報，「（馬文君）委員也沒有來」，他在機密專報中已詳細說明；馬文君遭直指未出席上週機密專報後，馬上憤怒反駁，打斷顧立雄的發言，說明她缺席機密預算的原因，「是因為它有一些必須公開的，你不應該裝神弄鬼把它用全機密包裝」，她認為，國防部在預算要付委時，就應該讓所有立委知道，預算要如何使用、要買什麼。

對此，顧立雄反駁，「程序上本來就是要先付委嘛！」；馬文君則堅持稱，「沒有！是應該要讓大家知道你要做什麼」，要求顧立雄直接說明特別預算中有哪項屬於非常急需，相關裝備對強化不對稱作戰、強化防衛韌性都至關重要。

