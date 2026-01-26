柯文哲想拿「人工生殖法換軍購案」遭拒 鍾佳濱轟：詐騙台灣人

民進黨團幹事長鍾佳濱。（記者羅沛德攝）

民眾黨創黨主席柯文哲25日出席高雄青年論壇時自爆，日前與民進黨總召柯建銘會面時向他說：「給你一個台階下，你讓人工生殖法過，總預算、軍購案我來處理，結果民進黨不願意！」民進黨團幹事長鍾佳濱今怒斥，怎麼可以拿身體自主權跟國防自主，要大家二擇一呢，柯文哲的說詞根本是在詐騙台灣人。

鍾佳濱表示，不是民進黨不願意，台灣人誰願意，「你柯文哲發明的兩難選擇，你是要國防、還是要女性的身體自主權？你是要武器、還是要子宮？沒有台灣人民會接受這樣的一個選擇的。」

「我們要國防自主，我們也要身體自主，你柯文哲騙台灣人，你要我們拿我們最珍貴的身體自主權，來維護我們國家整體的國防安全，門都沒有！」鍾佳濱強調，台灣人不能理解、不能滿意、也不能接受的，就是這一種詐騙台灣人的行徑。

鍾佳濱痛批，柯文哲過去常常用兩邊各打五十大板的方式來迎合中間的選民，看似好像是中立、看似好像是第三路線，但是其實柯在這裡洩露出來，就是根本不將台灣人的價值當作共同的信仰，怎麼可以拿身體自主權跟國防自主，要大家二擇一呢？

